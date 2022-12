Pastrňák zazářil, proti New Jersey se trefil dvakrát. Vejmelka vychytal výhru

Hokejový útočník David Pastrňák řídil v NHL dvěma góly výhru Bostonu 4:3 v New Jersey a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Na obě branky mu přihrál David Krejčí, na první také Pavel Zacha. Arizona zdolala doma Los Angeles 2:1 po nájezdech i díky výkonu Karla Vejmelky.

Český brankář zastavil 26 střel, v rozstřelu nepustil ze tří nájezdů žádný gól a stal se druhou hvězdou utkání. Stejné ocenění získal i Lukáš Dostál, který ale ani 42 zákroky nezabránil porážce Anaheimu s Calgary 2:3 v prodloužení.

David Rittich bude spojován s posunem Alexandra Ovečkina na druhé místo v historické tabulce střelců NHL. Kanonýr Washingtonu vstřelil při výhře 4:1 nad Winnipegem dva góly a legendárního Gordieho Howea nejen vyrovnal, ale rovnou i přeskočil. Sedmatřicetiletý útočník má na kontě 802 branek a před ním je už pouze Wayne Gretzky (894).

"Když jsem přišel do ligy, nepřemýšlel jsem nad tím, že bych překonal jakýkoli rekord, natož rekordy Gordieho Howea nebo Waynea Gretzkého," pronesl Ovečkin. "Byl jsem hlavně rád, že tu můžu hrát, chtěl jsem podávat co nejlepší výkony. To, co se děje, je pro mě zázrak," dodal.

Ovečkin otevřel skóre, když překonal Ritticha střelou z pravého kruhu a prosadil se v kariéře NHL proti 166. gólmanovi. Více různých brankářů pokořili pouze dva hráči, jedním je Jaromír Jágr (178). Druhou trefu přidal ruský útočník při power play Winnipegu. Rittich kryl z zápase 23 z 26 střel.

Boston rozhodl v prostřední třetině, v níž otočil z 0:1 na 4:1. Druhá trefa padla po ryze české spolupráci. Zacha zachytil na pravé straně u hrazení rozehrávku gólmana Mackenzieho Blackwooda, puk předal mezi kruhy Krejčímu, který jej poslal před branku Pastrňákovi. Kotouč se odrazil od brusle havířovského rodáka na branku a z následné dorážky mezi betony zakončil celou akci.

Při gólu na 3:1 přihrál Krejčí z levé strany do pravého kruhu Pastrňákovi, který střelou zápěstím vymetl vzdálenější roh branky. Český útočník potvrdil střeleckou formu, v posledních jedenácti zápasech nasázel deset branek.

"Hraju s Krejčím, který nikdy nestřílí a někdo v lajně musí. Je to moje role. Hodně tak střílím a mám radost, že to padá," vysvětlil Pastrňák. Podotkl také, že se hokejem baví a zápasy si užívá. S Bostonem vede NHL. "Celý tým ale hraje dobře, což nám zvyšuje sebevědomí a pomáhá každému z nás," doplnil český hráč. V sezoně dal 24 branek, lepší je pouze Tage Thompson (26) a Connor McDavid (30). V produktivitě je Pastrňák šestý s bilancí 24+23.

Jake DeBrusk vstřelil čtvrtý gól Bostonu a do brankoviště New Jersey se postavil od začátku poslední třetiny Vítek Vaněček, který z pěti střel neinkasoval. S ním v zádech Devils zdramatizovali zápas, ale ztrátu nedohnali.

Utkání bylo specifické pro Zachu. Český útočník nastoupil poprvé v New Jersey, za které odehrál sedm sezon a které jej v létě vyměnilo do Bostonu. Klub připravil pro svého bývalého hráče ve formě videa sestřih akcí, který pustil během první třetiny na kostce, a diváci odměnili Zachu potleskem za jeho služby.

Oba góly padly v Arizoně v základní hrací době z přesilové hry. Domácí vedli od desáté minuty trefou Nicka Schmaltze, Los Angeles vyrovnalo v čase 31:54. Vejmelku překonal Alex Iafallo ránou z pravého kruhu nad lapačku. Více český gólman soupeři nedovolil a v rozstřelu se prosadil pouze Nick Bjugstad.

"Veggie byl ohromný jako vždy. Jsme vděčni, že ho máme," řekl Bjugstad na adresu Vejmelky. "Když jsme dali první gól, myslel jsem na výhru. Chtěl jsem pochytat co nejvíce střel, abych k ní pomohl. Jsem rád, že se nám to povedlo," doplnil český gólman.

Dostál, který chytal popáté v řadě od začátku a pokaždé dosáhl úspěšnosti nad 90 procent, inkasoval poprvé v páté minutě. Od modré čáry jej překonal Michael Stone. Anaheim vyrovnal ještě v úvodní třetině trefou Masona McTavishe, ale v úvodu prostřední části udeřil bekhendem z blízka Brett Ritchie. Kalifornský klub znovu srovnal krok ve 44. minutě, ve které se prosadil Jakob Silfverberg. Bonusový bod získalo přeci jen aktivnější Calgary zásluhou gólu Rasmuse Anderssona.

"Chytá super od první chvíle, kdy se dostal do sestavy. Myslím si, že je na začátku skvělé kariéry," chválil Silfverberg českého brankáře.

Kromě zápasu Bostonu bodoval z českých hráčů v 11 utkáních pátečního programu už jen Martin Nečas, který přispěl dvěma přihrávkami k vítězství Caroliny 6:5 nad Philadelphií. První asistenci získal za střelu, kterou tečoval Stefan Noesen u gólu na 2:1, a po jeho zadovce zvýšil z mezikruží Andrej Svečnikov na 4:2. Hurricanes vyhráli poosmé za sebou a bodovali v každém z posledních čtrnácti utkání, čímž vytvořili nový klubový rekord.

Colorado vyhrálo na ledě Nashvillu 3:2 v prodloužení. Obhájce Stanleyova poháru dohrával bez Martina Kauta, který na začátku třetí třetiny odstoupil z utkání kvůli zranění. Trenér Jared Bednar neměl po zápase bližší informace o stavu českého útočníka. Jeho spoluhráč Pavel Francouz plnil roli náhradního gólmana.