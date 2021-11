"Brzy mohou spadnout z útesu." Boston v ohrožení, Pastrňákově lajně hrozí rozpad

David Pastrňák neřádí zkraje sezony tak jako v minulých letech. A může být hůř. Jeho lajna, která stále patří k nejlepším v hokejové NHL, se relativně brzy může rozpadnout.

Že Pastrňák v prvních 16 zápasech nastřádal 17 bodů (6+11), působí na první pohled skvěle.

V minulém ročníku měl ale v této fázi sezony 21 bodů (11+10) a předloni dokonce 30 (15+15). Momentálně ani není nejlepším českým střelcem, s osmi trefami kralují Tomáš Hertl a Pavel Zacha.

V Bostonu si však Pastrňák drží výsadní postavení. Zůstává členem elitní lajny s Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem. Stále platí, že pokud tito tři nemají svůj den, Bruins těžko vyhrají.

Přestože nikdo z triumvirátu aktuálně není v elitní desítce ligového bodování, společně dokážou přehrát prakticky kohokoliv. Server The Athletic v listopadu sestavil žebříček nejlepších útoků v NHL a bostonské komando zařadil na dělené první místo spolu s coloradskou trojicí Gabriel Landeskog - Nathan MacKinnon - Mikko Rantanen.

Idylka ale nepotrvá věčně. Kapitánu Bergeronovi je už 36 let a v létě mu končí smlouva, přičemž není jasné, zda zůstane.

"Přes léto se mě na to hodně lidí ptalo. Já to beru tak, že se soustředím na rok, který mi zbývá. Myslím, že je zbytečné, abych přemýšlel o budoucnosti," prozradil Kanaďan.

Když dostal otázku, jestli je možné, že smlouvu prodlouží už v průběhu sezony, odvětil zamítavě: "O kontraktu se budu bavit až potom, co odehraju tenhle rok." Stejný postup před časem zvolil David Krejčí, který nakonec dal Bostonu sbohem a odkráčel do mateřské Olomouce.

Pokud Bruins ztratí dva klíčové centry během dvou let, dost možná je čeká propad. Na místo hodně daleko od Stanley Cupu, o němž Bergeron sní.

"Brzy by mohli spadnout z pomyslného útesu," řekl serveru The Athletic nejmenovaný funkcionář z NHL. "Pak by možná nějaký čas patřili k deseti nejhorším týmům ligy."

Problém je, že Boston nemůže Bergerona nahradit z vlastních zdrojů. Na pozici druhého centra má ještě solidního Charlieho Coylea, který částečně zahnal stesk po Krejčím, ale nikdo další už produktivní není. Nepovzbudí ani pohled na farmu.

"Stůl je prázdný. Na cestě není nikdo," řekl zmíněný funkcionář.

Zřejmě největší nadějí je 22letý Jack Studnicka, kterého si Bruins před čtyřmi roky zamluvili ve druhém kole draftu. V NHL odehrál už 26 zápasů, ale protože moc nepřesvědčil, stále tráví většinu času na farmě.

Nastupuje mezi Chrisem Wagnerem a Jakubem Laukem. Chodí na přesilovky, oslabení. Trenéři ho cepují v každičkém herním detailu. V devíti kláních ale posbíral jen čtyři body (2+2). Převládá názor, že ze Studnicky druhý nebo dokonce první centr v NHL nikdy nebude.

Jestliže do Bergeronova odchodu nevystřelí nahoru jiný mladík, Boston se bude muset dívat jinam, což je ošemetné. Při výměně je třeba nabídnout adekvátní protihodnotu a volný trh zase dokáže vyšroubovat platy žádaných hráčů do rizikových výšin.

Po sezoně by každopádně mohla být k mání zajímavá jména bez smlouvy. V nejlepších letech jsou Tomáš Hertl a Vincent Trocheck, věhlas pak stále mají veteráni Jevgenij Malkin či Claude Giroux.

Zahraje si Pastrňák s některým z nich, nebo mu zůstane věrný Bergeron? Nebo kouče Bruce Cassidyho čeká improvizace?