"Pojďme vyhrát, ať můžeme jít večer na pivo." Pastrňák baví svou motivační řečí

Český hokejový útočník David Pastrňák si podmanil NHL. Díky 35 gólům v 46 zápasech vede pořadí střelců a atakuje české rekordy. Fanoušky z domoviny jistě pobaví video s jeho motivační řečí.

Vybraní hráči jednotlivých klubů NHL absolvovali v létě dny vyhrazené mediálním aktivitám. Vedle tradičních rozhovorů, hráčských dotazníků či namlouvání upoutávek měli za úkol také namluvit motivační proslov v rodném jazyce.

Pastrňák se do svého projevu pořádně obul a výsledek se nyní objevil na sociálních sítích. "Ku**a, tak ale hoši pojďme hrát. Pojďme to tady vyhrát, ať můžeme jít v klidu na pivo večer! Do p**ele hoši, pojďme!" říká rodák z Havířova přesvědčivě se skálopevným výrazem ve tváři.

Pastrňákova motivační řeč v češtině:

david pastrnak's heartfelt monologue in czech pic.twitter.com/gMNIODif21 — bruins videos (@bruinsvideos) January 11, 2020

Na letní akci byl přímo u natáčení vtipného spotu Pastrňákův krajan a spoluhráč z reprezentace Radek Faksa, který byl vybrán jako zástupce Dallasu. "Pasta se do toho opřel, snad se to dostane k našim divákům," smál se Faksa v srpnu v rozhovoru pro deník Sport.

"Moje řeč byla sprostší. V Americe jí nebudou rozumět, ale doufám, že zrovna tohle diváci u nás neuvidí," dodal pobaveně. Pastrňákův projev už venku je a ať český kanonýr motivuje spoluhráče z Bostonu na večerní pivo, nebo jakkoliv jinak, v aktuální sezoně se mu to daří skvěle.

Bruins vyhráli 27 zápasů a v dalších 11 získali alespoň bod. S prázdnou odešli jen v osmi případech a jsou v tomto směru nejúspěšnějším týmem NHL. Se ziskem 65 bodů patří mezi nejlepší trojku soutěže, mají stejný počet bodů jako Washington a obhájce Stanley Cupu St. Louis.