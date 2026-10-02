Parádní kousek brankáře, v NHL dal lobem gól přes celé hřiště. Blýskl se i Vejmelka

Igor Šesťorkin zpečetil gólem přes celé kluziště výhru hokejistů New Yorku Rangers 5:1 nad Tampou Bay a je osmnáctým brankářem, který v historii NHL skóroval.
K Šesťorkinovi se puk odrazil příhodně od zadního mantinelu před branku a lobem přes celé hřiště upravil v 58. minutě skóre na konečných 5:1.
Ruský gólman kromě své první trefy v soutěži zastavil 24 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
K výhře Rangers přispěl gólem a přihrávkou Pavel Dorofejev, jehož klub získal v létě z Vegas.
Blýskl se i český brankář Karel Vejmelka. Ve svém prvním startu v nové sezoně NHL vychytal čisté konto, kryl 15 střel při výhře Utahu 6:0 nad Chicagem. V soutěži si připsal devátou nulu v kariéře.
Vejmelka se na novou sezonu výborně naladil už v posledním přípravném utkání, ve kterém jej nepřekonalo Colorado.
Neprůstřelnost prodloužil i proti Chicagu, které vyslalo patnáct střel, z toho sedm v první třetině.
"Byl sebevědomý, solidní," řekl trenér Utahu André Tourigny na adresu Vejmelky. "Když musel tým podržet důležitým zákrokem, udělal to. Líbilo se mi, jak chytal,“ doplnil kouč.
Za svůj výkon byl Vejmelka vyhlášen třetí hvězdou duelu. Předčili jej Clayton Keller, který připravil dva góly, a hlavní hrdina Dylan Guenther, který otevřel skóre a ve 36. minutě zvyšoval na 5:0.
Jiný český gólman Dan Vladař, který v úvodním zápase Philadelphie v nové sezoně inkasoval sedmkrát, zůstal proti New Jersey jen na střídačce.
Záda kryl Josephu Wollovi, který chytil 41 střel a pomohl týmu k bodu za prohru 2:3 v prodloužení.
Duel rozhodl Jack Hughes a po Patriku Eliášovi je druhým hráčem v klubové historii, který skóroval v prodloužení desetkrát.
Filip Hronek asistoval u dvou branek Vancouveru, který doma podlehl v přestřelce Edmontonu 7:9. Český obránce má po dvou střetnutích na kontě čtyři body (0+4).
Vancouver prohrával na začátku prostřední třetiny 0:5 a ve 29. minutě 2:8.
Canucks zápas zdramatizovali, čtyřmi trefami v rozmezí 40. až 48. minuty snížili na 6:8. Třetí branka týmu padla po střele Hronka, kterou dorazil Arshdeep Bains.
Edmonton uklidnil v 50. minutě Leon Draisaitl. Na gól mu přihrál Connor McDavid, který v zápase nasbíral pět bodů (1+4).
Domácí už ve zbytku utkání jen zkorigovali skóre, když se po přihrávce Hronka prosadil Jamie Oleksiak.
Výsledky NHL:
NY Rangers - Tampa Bay 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky: 6. Zibanejad, 11. Dorofejev, 22. Tolvanen, 37. Perreault, 58. Šesťorkin - 28. Kučerov. Střely na branku: 25:25. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Dorofejev, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).
Utah - Chicago 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Branky: 17. a 36. Guenther, 18. Carcone, 30. Schmaltz, 34. Lee, 53. But. Střely na branku: 32:15. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání a z patnácti střel neinkasoval. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller, 3. Vejmelka (všichni Utah).
Columbus - Buffalo 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
Branky: 18. a 28. Knies, 13. Sillinger, 19. Fantilli, 55. Monahan, 58. Olivier - 8. Samuelsson, 22. Quinn, 34. Helenius. Střely na branku: 23:26. Diváci: 18.207. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Werenski, 3. Coyle (všichni Columbus).
New Jersey - Philadelphia 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky: 38. Hamilton, 50. L. Hughes, 64. J. Hughes – 12. Ristolainen, 46. Sanheim. Střely na branku: 44:25. Diváci: 16.539. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. L. Hughes (oba New Jersey), 3. Woll (Philadelphia).
Nashville - Minnesota 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky: 30. Josi - 10. N. Foligno, 14. Coleman, 45. Kaprizov. Střely na branku: 20:30. Diváci: 17.284. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. N. Foligno (oba Minnesota), 3. Josi (Nashville).
Calgary - Seattle 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)
Branky: 57. R. Strome - 10. Eberle, 10. Dunn, 20. Gaudreau, 44. Stephenson, 45. Beniers, 58. Kakko. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.494. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. Daccord, 3. Eberle (všichni Seattle).
Vancouver - Edmonton 7:9 (0:4, 3:4, 4:1)
Branky: 42. a 45. Rossi, 25. Cotter, 26. Boeser, 40. Bains (Hronek), 48. E. Pettersson, 59. Oleksiak (Hronek) - 21. a 50. Draisaitl, 10. Podkolzin, 15. Michaels, 15. Bouchard, 20. Shea, 26. Frederic, 28. McDavid, 29. Kapanen. Střely na branku: 22:31. Diváci: 18.677. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Rossi (Vancouver), 3. Draisaitl (Edmonton).
San Jose - Florida 4:3 v prodl. (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Branky: 26. a 31. W. Smith, 15. Marchment, 64. Cagnoni - 38. a 46. Luostarinen, 46. M. Tkachuk. Střely na branku: 32:26. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Cagnoni, 3. Celebrini (všichni San Jose).