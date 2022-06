Palátův gól nestačil. Colorado vyhrálo první finálovou bitvu v prodloužení

Úvodní finále Stanleyova poháru zvládli lépe hokejisté Colorada. Avalanche porazili Tampu Bay 4:3 v prodloužení a získali první bod v sérii. Rozhodující branku domácích vstřelil v 62. minutě André Burakovsky. Lightning k vítězství nestačil ani devátý gól Ondřeje Paláta v tomto play off.

Trenér Colorada Jared Bednar před utkáním řešil, zda v brance vsadit na týmovou jedničku Darcyho Kuempera, nebo na Pavla Francouze, jenž odchytal semifinálovou sérii s Edmontonem. Důvěru nakonec dostal uzdravený kanadský brankář, který v zápase kryl 20 střel.

V první třetině Kuemper sledoval výborný výkon svých spoluhráčů. Skóre otevřel v osmé minutě kapitán Gabriel Landeskog. O necelé dvě minuty později už Colorado vedlo o dvě branky. Valerij Ničuškin využil výborného napadání Calea Makara a po přihrávce Nathana MacKinnona zvýšil na 2:0.

"V prvních deseti minutách jsme se vůbec nedokázali dostat do hry, jako bychom to nebyli my. Postupem času se naše hra zlepšovala a nakonec jsme se vrátili do zápasu. Myslím, že se závěrem základní hrací doby můžeme být spokojení," řekl útočník floridského celku Patrick Maroon.

Hosté se poprvé prosadili ve 13. minutě, kdy se po nenápadném nahození dostal do úniku Nick Paul a i přes tlak dojíždějícího Erika Johnsona vstřelil svou čtvrtou branku ve vyřazovacích bojích. V závěru třetiny však hokejisté Tampy Bay nabídli Coloradu přesilovku pět na tři a domácí se díky teči Artturiho Lehkonena opět dostali do dvoubrankového vedení.

V úvodu druhé třetiny měli na hokejce snížení oba čeští hráči v dresu Tampy Bay. Nahození Jana Rutty od modré čáry ale skončilo jen na tyčce a osamocenému Palátovi před Kuemperem zakončení nevyšlo.

Ve 33. minutě už se český útočník dočkal. Zavezl puk do útočného pásma, kde si ho vyměnil s Nikitou Kučerovem a z hranice brankoviště dal svůj 46. gól ve vyřazovacích bojích. V historickém pořadí českých hokejistů se rodák z Frýdku-Místku osamostatnil na druhém místě za Jaromírem Jágrem. Ve finále Stanley Cupu se Palát prosadil pošesté v kariéře, čímž vyrovnal druhého nejlepšího Čecha Patrika Eliáše. Lépe je na tom pouze Petr Sýkora, který ve 30 finálových zápasech vstřelil osm branek.

Na Palátovu trefu po 48 sekundách navázal obránce Michail Sergačjov, jehož gól poslal zápas do prodloužení. Šance Lightning na výhru držel brankář Andrej Vasilevskij, který po nevydařené první třetině kryl v následujících dvou dějstvích všech 22 střel. "Vassy je nejlepší brankář na světě, je to náš nejlepší hráč. Svými výkony umí vyhrát zápasy, což dnes opět skoro dokázal," chválil svého krajana v brance Sergačjov.

Skvěle chytajícího ruského gólmana překonal po necelé minutě a půl prodloužení švédský útočník Burakovsky, jeden ze dvou vítězů Stanley Cupu v týmu Avalanche. "Už jsem podobné situace zažil, takže vím, co je v sázce. I proto si moc cením toho, že se mi dnes před našimi skvělými fanoušky podařilo rozhodnout. Je to pro mě splněný dětský sen," řekl útočník, jenž ovládl NHL v roce 2018 s Washingtonem.

Tampa Bay do příštího zápasu musí vymyslet, jak zastavit rozjetou ofenzivu Colorada. Hokejisté Avalanche v dosavadních 15 zápasech v play off nastříleli 69 gólů a svou sílu prokázali i prvním finále. "Vyhráli zaslouženě," řekl trenér obhájců Stanley Cupu z posledních dvou let Jon Cooper.

"Prohráli jsme první zápas, ale to už je letos skoro pravidlo. Teď si dáme den volna a připravíme se na druhý duel. Nic se pro nás nemění, dál si věříme," uvedl před sobotním pokračováním série Sergačjov.

Finále Stanleyova poháru - 1. zápas:

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 4:3 v prodl. (3:1, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 8. Landeskog, 10. Ničuškin, 18. Lehkonen, 62. Burakovsky - 13. Paul, 33. Palát, 34. Sergačjov. Střely na branku: 38:23. Diváci: 17.778. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. Landeskog, 3. Rantanen (všichni Colorado).