Deset let na sluníčku, dva poháry. Ale možná jsem hrál za Tampu naposled, uznal Palát

Hokejista Ondřej Palát zahájil s vedením Tampy Bay jednání o nové smlouvě. Právě v dresu Lightning strávil jednatřicetiletý útočník celou dosavadní kariéru v NHL ozdobenou dvěma Stanley Cupy. Palát, jemuž vyprší pětiletý kontrakt a může se stát volným hráčem, bere setrvání jako prioritu.

Zároveň ale připustil, že novou smlouvu chce podepsat za odpovídajících podmínek, s ohledem na všechny okolnosti je proto výsledek nejistý.

Ačkoliv Palát není nejzářivější hvězdou mužstva, jemuž letos scházely dvě výhry k završení vítězného hattricku v NHL, patří k jeho základním pilířům a dlouholetým oporám. A je zřejmé, že by si zasloužil ještě lepší podmínky, než jaké měl díky stávajícímu kontraktu na pět let za celkem 26,5 milionu dolarů, který podepsal v polovině července 2017. Tampa má v současnosti hodně malý prostor pod platovým stropem, přesto obě strany začaly jednat.

"Začalo se to řešit hned po skončení play off. Je to v řešení, moji agenti mluví s Tampou, určitě to však bude trvat pár dnů a týdnů, než se dozvíme více ohledně mé budoucnosti," řekl Palát během dnešního on-line rozhovoru s novináři.

Přiznal, že po skončení šestého duelu finálové bitvy s Coloradem ho napadly i myšlenky na toto téma. "Určitě to máte v hlavě, když jste po sezoně volný hráč. Blesklo mi to hlavou, že je to možná poslední moment, co mám dres Tampy na sobě. Každý ví, jak to mají Lightning s platovým stropem. Ale uvidíme, co se stane," řekl Palát.

Na otázku, zda by ho lákalo vyzkoušet trh s volnými hráči a poslechnout si nabídky z ostatních klubů NHL, které by mohly být hodně zajímavé, se mu jen těžko odpovídalo. "Je to strašně těžká otázka. Hrozně rád bych zůstal v Tampě za těch správných a rozumných podmínek. Pokud bychom ale nenašli společnou řeč a nedomluvíme se, bude to samozřejmě varianta. Kam by to ale mělo být, to teď vůbec nijak neřeším," uvedl Palát.

Zatím totiž nechce předbíhat událostem. "Zůstat v Tampě je moje priorita, ale jak už jsem říkal - každý ví, jaká ta situace v Tampě je. A je to prostě byznys. Je mi 31 let, tady ta smlouva může být v NHL také má poslední. Každopádně by bylo náročné najít podobný jiný tým s tolika hvězdami a bývalými kapitány. Ale i v ostatních týmech jsou určitě dobří hráči," přemítal Palát.

Dres "Blesků" poprvé oblékl v sezoně 2012/13 a nijak netají, že už za tu dobu přivykl prostředí i vlídnému klimatu. I proto by nerad měnil. "Deset let jsem tady na sluníčku na Floridě…," podotkl s úsměvem. "A problém s platovým stropem mají i Panthers, i když to bude spolu s Coloradem určitě tým, který bude hrát v příštích letech hodně nahoře," dodal vzápětí.

Hráčův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest připustil, že najít cestu k oboustranné spokojenosti se zdá být skoro nereálné. "Ondrovu situaci samozřejmě podrobně známe my, Tampa i další týmy NHL, které by o hráče Ondrových kvalit mohly mít zájem. Tampa s námi již odstartovala první sérii rozhovorů, nicméně k jednání o konkrétních možných podobách kontraktu jsme zatím nedošli. Upřímně si nadále neumím představit, co všechno by musela Tampa udělat, aby se prostor pro Ondru pod platovým stropem našel," uvedl Spálenka.

"Zároveň je však pochopitelné, že se to budou pokoušet vyřešit, aby ho udrželi. Ondra je výjimečný hráč, což skvělým play off pouze potvrdil. Nachází se ve věku, kdy to bude jeho poslední dlouhodobá smlouva a je potřeba, aby za předchozí úspěchy byl řádně ohodnocen. My jsme každopádně připraveni na jakýkoliv vývoj, čekají nás zajímavé nejbližší týdny," prohlásil Spálenka.