Palát v NHL skóroval proti New Jersey, ale vyhráli Devils. Zacha se podílel na vítězné akci

před 29 minutami

New York - Útočník Ondřej Palát prvním gólem od návratu z marodky nezabránil v sobotním utkání NHL prohře Tampy Bay 1:2 v New Jersey. Na vítězné brance domácích se přihrávkou podílel centr Pavel Zacha.

Rovněž obránce Jan Rutta asistoval u rozhodující akce večera a radoval se z výhry Chicaga 3:1 nad New York Islanders. Gólman David Rittich z Calgary inkasoval všechny branky při porážce 1:5 v San Jose.

New Jersey poslala do vedení na konci první třetiny jednička posledního draftu Nico Hischier. Rozdílová trefa se zrodila v 31. minutě. Zacha přenechal puk Kyleu Pamierimu, jenž s ním od mantinelu najel do středu útočného pásma a překonal brankáře Andreje Vasilevského.

Palát snížil v 45. minutě v přesilové hře, když za záda gólmana Keithe Kinkaida dorazil střelu beka Michaila Sergačjova. Frýdecko-místecký rodák se prosadil ve třetím zápase po vyléčení zranění a poprvé od 18. ledna.

Zadák Jakub Jeřábek po dvouzápasové absenci v dresu Washingtonu dostal opět důvěru trenéra Barryho Trotze, za níž se v duelu proti bývalému zaměstnavateli Montrealu odvděčil nahrávkou.

Jeho střelu z pravého kruhu usměrnil do sítě útočník T.J. Oshie, který zvýšil na 6:2. Canadiens výsledek zkorigovali dvěma brankami. V defenzivě Washingtonu nastoupil i Michal Kempný, forvard Jakub Vrána si pohoršil statistiku plus/minus o tři záporné body. Švéd Nicklas Bäckström zaznamenal čtyři asistence.