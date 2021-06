Palát připravil dva góly a Tampa je krok od postupu. Mrázkovi hrozilo vystřídání

Hokejový útočník Ondřej Palát pomohl dvěma přihrávkami k výhře Tampy Bay 6:4 nad Carolinou. Obhájci Stanleyova poháru se tím ujali v sérii vedení 3:1 a dělí je jedno vítězství od postupu do semifinále NHL. Na straně poražených inkasoval Petr Mrázek šestkrát z 26 střel a jeho spoluhráč Martin Nečas ještě v sérii nebodoval.

Palát připravil první a poslední gól utkání. Po jeho přihrávce zakončoval Brayden Point v 15. minutě do prázdné branky a ve třetí třetině v přečíslení dva na jednoho uvolnil Nikitu Kučerova, který střelou bez přípravy stvrdil výhru Tampy Bay. Palát bodoval poprvé v sérii a v letošním play off má na kontě pět bodů (2+3).

Zbylých osm gólů padlo v divoké druhé třetině. Carolina v rozmezí 25. až 33. minuty skórovala čtyřikrát. Nejdříve Teuvo Teräväinen s Jesperem Fastem otočili během 39 sekund na 2:1 a na vyrovnání Stevena Stamkose odpověděli dalšími slepenými trefami obránci Dougie Hamilton s Jacobem Slavinem.

Závěr třetiny ale vyzněl pro Tampu Bay a Mrázka postupně překonal Kučerov, Tyler Johnson a Stamkos. Český gólman málem zápas nedochytal.

"Zvažovali jsme, že ho před třetí třetinou vystřídáme. Ale je to bojovník a věděli jsme, že nechce být z takového zápasu stažen," prozradil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

"Navíc v první třetině chytal velmi dobře a několikrát nás podržel, protože začátek zápasu jsme neměli nejlepší," doplnil kouč. Koho postaví do branky v příštím zápase, ještě netušil.

Tampa Bay si v zápase pomohla i třemi využitými přesilovými hrami, ve dvou případech při obratu z 2:4 na 5:4. "Vyloučení otočila zápas," zlobil se Brind'Amour.

"Když dáte týmu s takovou útočnou silou šest přesilových her, koledujete si. To není recept na úspěch. Musíme hrát disciplinovaně a tvrdě, ale také chytře. Psychická výhoda byla na naší straně, ale dali jsme jim šanci, aby se vrátili do zápasu, a oni tím nepohrdli," doplnil Slavin.

Trenér Tampy Bay Jon Cooper velebil zejména Kučerova, který zaznamenal v utkání tři body (2+1) a vede i produktivitu play off (5+12). "Ve druhé třetině jsme trochu ztratili kontrolu nad zápasem, ale on nás vytáhl z problémů. V přesilových hrách skvěle tvořil hru, střílel. I při hře pět na pět byl jako zvíře. Když hraje takhle, je jednoduše nezastavitelný," chválil kouč.

David Krejčí vstřelil po asistenci Davida Pastrňáka svůj první gól v letošním play off, kterým ale neodvrátil prohru Bostonu 1:4 na ledě New Yorku Islanders. Série je mezi oběma týmy vyrovnaná 2:2 na zápasy.

Pastrňák trefil v závěru první třetiny jen tyč odkryté branky, ale ve 24. minutě stál u zrodu prvního gólu zápasu. Po jeho zblokované střele vznikl před brankou závar a Krejčí z pravé strany z dorážky otevřel skóre. Islanders si vzali ještě trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění Brada Marchanda brankáři Semjonu Varlamovovi, ale gól platil. Pastrňák si tak připsal jedenáctý bod (5+6) v letošním play off, Krejčí šestý (1+5).

Hlavním strůjcem obratu byl Matthew Barzal, po jehož přihrávce zpoza branky vyrovnal zblízka Kyle Palmieri. Barzal poté v 54. minutě zápas rozhodl, když se k němu odrazila zblokovaná střela a pohotovou střelou z levého kruhu překonal Tuukku Raska. Zbývající dva góly dali při hře bez brankáře Casey Cizikas a Jean-Gabriel Pageau.

2. kolo play off NHL:

Východní divize - 4. zápas:

NY Islanders - Boston 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 27. Palmieri, 54. Barzal, 59. Cizikas, 60. Pageau - 24. Krejčí (Pastrňák). Střely na branku: 34:29. Diváci: 12.000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Palmieri, 3. Varlamov (všichni NY Islanders). Stav série: 2:2.

Centrální divize - 4. zápas:

Tampa Bay - Carolina 6:4 (1:0, 4:4, 1:0)

Branky: 30. a 40. Stamkos, 35. a 47. Kučerov (na druhou Palát), 15. B. Point (Palát), 38. T. Johnson - 25. T. Teräväinen, 26. Fast, 31. D. Hamilton, 33. Slavin. Střely na branku: 26:25. Mrázek odchytal za Carolinu 57 minut a 14 sekund, inkasoval šest branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 76,9 procenta. Diváci: 13.773 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov, 3. B. Point (všichni Tampa Bay). Stav série: 3:1.