Palát pomohl Tampě na kótu 100. Tak rychle to v historii zvládly jen dva jiné kluby

před 2 hodinami

Hokejisté Tampy Bay s českým útočníkem Ondřejem Palátem v sestavě porazili v pondělním utkání NHL Los Angeles 4:3 po samostatných nájezdech a zvítězili podeváté za sebou. Lightning jako první tým v sezoně nasbírali 100 bodů.

Tampa Bay se stala třetím klubem v historii NHL, kterému stačilo k dosažení 100 bodů 63 či méně zápasů. Před ní se to povedlo dvakrát Montrealu (1976/1977 a 1977/1978) a jednou Bostonu (1971/1972).

Lightning vedli po první části 2:0, jenže v poslední třetině Kings během necelých šesti minut stav otočili. Útočník J.T. Miller poslal duel do prodloužení, bod navíc zařídil domácím obránce Victor Hedman.

Vedle něj se v rozstřelu prosadili také kapitán Steven Stamkos, se dvěma přihrávkami první hvězda zápasu, a lídr kanadského bodování Nikita Kučerov, jenž si 101. bodem vytvořil osobní maximum. Kings nezvládli osmý zápas v řadě.

Vedení Tampy Bay před pondělní uzávěrkou přestupů nikoho nepřivedlo. "Máme velmi dobrý tým. Hráčům věříme. Máme odpověď na všechno, co si na nás soupeři připraví. V lize je spousta dobrých mužstev a my jsme jedním z nich. Už před uzávěrkou jsme si proti nejlepším týmům vedli dobře a i po ní cítím pořád to samé," uvedl generální manažer Julien BriseBois.

Na trhu hráčů se držel zpátky i další velký kandidát na Stanley Cup Toronto. Jeho generální manažer Kyle Dubas pouze vyměnil útočníka Pära Lindholma do Winnipegu za Nica Petana. Maple Leafs provedli velký tah už 29. ledna, kdy přivedli z Los Angeles zadáka Jakea Muzzina.

Kanadský celek si v pondělí poradil s Buffalem 5:3. Podle útočníka Austona Matthewse bylo vítězství důležité i proto, aby Toronto dalo najevo svou sílu. "Máme široký kádr a hodně si navzájem věříme. Dostáváme se do bodu, kdy se musíme posunout o krok vpřed a opravdu se do toho opřít," řekl jednadvacetiletý Američan.

Matthews pomohl k výhře gólem a stal se prvním hráčem v dějinách klubu, jenž v úvodních třech sezonách kariéry nastřílel třicet a více branek.

"Měl jsem štěstí, že jsem hrál v každém zápase se skvělými spoluhráči, kteří jezdí s pukem a tvoří hru. Jsem hráč, který raději střílí a snaží se skórovat. Takový jsem odjakživa," poznamenal nejlepší nováček ročníku 2016/2017.

Maple Leafs rozhodli zápas v prostřední části, v níž v rozmezí 24. až 34. minuty odskočili z 0:1 na 4:1. "Sedm nebo osm minut jsme hráli špatně a byli jsme pozadu. Ve druhé třetině měli příliš mnoho přečíslení a to nás stálo zápas," prohlásil autor dvou gólů Sabres Jack Eichel. Buffalo prohrálo pátý ze šesti posledních duelů a na play off ztrácí šest bodů.

Popáté za sebou chyběl Pavel Zacha kvůli zranění v horní části těla hokejistům New Jersey, kteří zdolali Montreal 2:1. Brankář Devils Cory Schneider, vyhlášený největší hvězdou večera, se blýskl 34 zákroky.

Nashville přetlačil Edmonton 3:2 po samostatných nájezdech a v Centrální divizi se posunul na první místo o bod před Winnipeg, který však sehrál o tři utkání méně. Rozhodující nájezd proměnil Brian Boyle. Predators ještě neměli k dispozici nově příchozí Mikaela Granlunda a Waynea Simmondse.

Florida si z ledu Colorada odvezla výhru 4:3 v prodloužení, kterou zařídil obránce Aaron Ekblad. Brankář Roberto Luongo vychytal 485. výhru v kariéře a v historickém pořadí se vyšplhal na třetí místo. Před ním jsou jen další Kanaďani Patrick Roy (551 vítězství) a Martin Brodeur (691).

Vancouver porazil Anaheim 4:0 a radoval se z prvního úspěchu po třech prohrách. Gólman Jacob Markström zastavil všech 29 střel Ducks.

Výsledky NHL:

Tampa Bay - Los Angeles 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:0, 1:3 - 0:0)

Branky: 2. B. Point, 9. Cirelli, 53. J.T. Miller, rozhodující sam. nájezd Hedman - 46. Iafallo, 51. J. Brodzinski, 52. A. Wagner. Střely na branku: 34:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Cirelli (oba Tampa Bay), 3. A. Wagner (Los Angeles).

Toronto - Buffalo 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Branky: 24. Tavares, 26. Matthews, 26. F. Gauthier, 34. Ennis, 58. K. Kapanen - 20. a 41. Eichel, 38. Reinhart. Střely na branku: 33:34. Diváci: 19.026. Hvězdy zápasu: 1. F. Gauthier, 2. K. Kapanen (oba Toronto), 3. Eichel (Buffalo).

New Jersey - Montreal 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 13. Bastian, 24. Gabriel - 47. Byron. Střely na branku: 22:35. Diváci: 12.791. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Bastian, 3. C. Carrick (všichni New Jersey).

Vancouver - Anaheim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 23. a 48. Horvat, 9. Goldobin, 17. Biega. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.542. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Horvat, 3. Elias Pettersson (všichni Vancouver).

Nashville - Edmonton 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 32. Colton Sissons, 34. P.K. Subban, rozhodující sam. nájezd B. Boyle - 3. a 50. Draisaitl. Střely na branku: 38:27. Diváci: 17.481. Hvězdy zápasu: 1. Colton Sissons, 2. P.K. Subban, 3. B. Boyle (všichni Nashville).

Colorado - Florida 3:4 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 23. Jost, 35. Rantanen, 48. D. Brassard - 39. Brouwer, 40. Dadonov, 52. Hoffman, 61. Ekblad. Střely na branku: 39:38. Diváci: 14.338. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Dadonov (oba Florida), 3. D. Brassard (Colorado).