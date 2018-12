Palát pomohl přihrávkou k výhře Tampy Bay. Lídr NHL jako první nastřílel už sto gólů

před 43 minutami

Ondřej Palát přispěl v pondělním utkání NHL asistencí k výhře hokejistů Tampy Bay 5:1 v New Jersey. Sedmadvacetiletý útočník, který vinou zranění odehrál jen 12 zápasů, stále čeká na první trefu v sezoně. Na triumfu nejlepšího týmu soutěže se čtyřmi body za gól a tři nahrávky podílel útočník Nikita Kučerov.

Palát v souboji na ledě Vegas 26. října schytal ránu pukem do nohy a do sestavy Lightning se vrátil až na konci listopadu po 16 zápasech. Proti New Jersey ho trenér Jon Cooper podruhé za sebou zařadil do prvního útoku po bok kapitána Stevena Stamkose a Yanniho Gourdeho.

Šestou přihrávku v ročníku zaznamenal Palát u Gourdeho trefy na 4:1. Zachytil na útočné modré čáře špatnou rozehrávku Devils, najel si až k hrazení, nahrál Stamkosovi a ten zády k brance vybídl ke skórování šestadvacetiletého Kanaďana.

Floridský celek se pyšní znamenitou ofenzivou. Z 31 mužstev zatím jako jediný překonal hranici 100 gólů. K produktivitě významně přispívá Kučerov, který rozšířil osobní bodovou šňůru na deset duelů.

"Lidé si neuvědomují, jak těžké je v lize bodovat, zvlášť, když patříte mezi nejlepší a soupeři se vás snaží zastavit. Kučerov chce puk, aby mohl tvořit hru. V téhle sezoně jsem ho neviděl sebevědomějšího," řekl Stamkos.

Tampa Bay těží i z formy Braydena Pointa, který se proti New Jersey zapsal do statistik brankou a dvěma asistencemi. Dvaadvacetiletý Kanaďan zaokrouhlil počet zásahů na dvacet, čímž se vyrovnal Jeffu Skinnerovi z Buffala. Na vedoucího Patrika Laineho z Winnipegu ztrácí jen gól. Za Pointem jsou s 19 trefami Nathan MacKinnon z Colorada, Alexandr Ovečkin z Washingtonu a David Pastrňák z Bostonu.

"Je to rychlý hráč, se kterým je zábava hrát," prohlásil Kučerov na Pointovu adresu. "Přihrává mi puk do snadných pozic a potom už mi zbývá jen střílet," oplatil Point pochvalu.

V kontrastu s výbornou formou Lightning jsou výkony Devils, kteří prohráli šestý zápas v řadě a ve Východní konferenci jim patří poslední místo. Proti Tampě Bay se první trefy v NHL dočkal ruský obránce Jegor Jakovlev.

Útočník Pavel Zacha během neúspěšné série ani jednou nebodoval. V předchozím utkání proti Winnipegu mu původně byla u druhé branky připsána asistence, nakonec ale patřila obránci Damonu Seversonovi.

Dallas si poradil s Edmontonem 4:1 a radoval se z třetí výhry v řadě, naopak Oilers po třech zápasech prohráli. Kanadské mužstvo se poprvé od ledna 2016 muselo obejít bez kapitána Connora McDavida, jehož nepustila do hry nemoc.

Lídr Západní konference Nashville zdolal Buffalo 2:1. Sabres po desetizápasové vítězné šňůře neuspěli potřetí. "Teď se nám nedaří, musíme přijít na to proč a vrátit se k tomu, co fungovalo," uvedl útočník Sam Reinhart, autor jediné branky Buffala.

Výsledky NHL:

New Jersey - Tampa Bay 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Branky: 32. Jakovlev - 14. Kučerov, 20. B. Point, 29. Tyler Johnson, 33. Gourde (Palát), 41. Stamkos. Střely na branku: 27:26. Diváci: 13.394. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. B. Point, 3. Domingue (všichni Tampa Bay).

Dallas - Edmonton 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 11. Jason Dickinson, 42. B. Ritchie, 48. Jamie Benn, 58. Lindell - 55. Khaira. Střely na branku: 25:29. Diváci: 18.125. Hvězdy zápasu: 1. B. Ritchie, 2. Jason Dickinson, 3. Chudobin (všichni Dallas).

Nashville - Buffalo 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 17. Ellis, 37. Fiala - 26. S. Reinhart. Střely na branku: 25:22. Diváci: 17.311. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Fiala, 3. Rinne (všichni Nashville).