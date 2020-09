Bez jeho dřiny by hvězdy nepřežily. Palát navíc gólovými hody kosí české legendy

Od druhého kola vyřazovacích bojů hokejové NHL nikdo nenastřílel víc gólů než Ondřej Palát. Jindy nenápadný český křídelník tak logicky získává stále víc pozornosti.

V základní části pravidelně boduje, ale jakmile přijde play off, je ještě nebezpečnější.

Popis, kterým proslul David Krejčí z Bostonu, sedí také na 29letého Paláta. Znovu je jedním z klíčových mužů Tampy při cestě za vysněným Stanley Cupem. Letos už vyrovnal své gólové maximum z vyřazovací části, přestože zprvu tápal.

Ve skupině o umístění stejně jako v prvním kole proti Columbusu neskóroval. Jako by mu nesedla "koronavirová" přestávka. V konferenčním semifinále si však smlsnul na Bostonu. Ve druhém klání série ho odpravil trefou v prodloužení a pak pravidelnými gólovými příspěvky zastínil i Davida Pastrňáka. Nyní nepolevil ani proti defenzivně laděným Islanders.

Celkově v posledních devíti zápasech nashromáždil jedenáct bodů (8+3). Na ledě v průměru tráví přes 20 minut. Nastupuje v elitní lajně vedle Braydena Pointa a Nikity Kučerova.

I díky Palátovi je Tampa jediný krok od finále NHL. Stačí "jen" dotáhnout do zdárného konce vedení 3:1 na zápasy. První šance přijde v noci na středu.

Vsítí vítězný gól znovu Palát? V posledních týdnech to zvládl už třikrát. Naposledy ve čtvrtém duelu rozehrané série završil obrat z 0:1 za rekordních 27 vteřin. Dát ve vyřazovacích bojích dvě branky takhle rychle za sebou, to Tampa ještě nezažila.

Palátův vítězný gól ve čtvrtém konferenčním finále:

We love watching this line at work. 😍 pic.twitter.com/pWKfRoCUtd — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 13, 2020

"Myslím, že je načase konečně vyzdvihnout důležitost Paláta," napsal novinář Joe Smith ze serveru The Athletic. "Pamatujete si ‘Trojčata‘? Palát byl motorem téhle lajny, odvedl všechnu špinavou práci a vymyslel nespočet menších akcí, které nakonec byly nebezpečné. Když se zeptáte Pointa nebo Kučerova, řeknou vám, že s Palátem hrají opravdu rádi. Je hrozně zodpovědný, hrozně šikovný."

‘Trojčata‘, tvořená Palátem, Kučerovem a Tylerem Johnsonem, byla hlavní zbraní Tampy při cestě do finále před pěti lety.

Tentokrát Johnsona nahradil Point, ovšem formace šlape minimálně stejně dobře jako tehdy. Až přivádí zkušeného kouče Islanders Barryho Trotze k zoufalství: "Nesmíte jim dát ani centimetr prostoru. A my jsme jim těch centimetrů dali až příliš."

Ačkoliv Palát na papíře nepatří k největším hvězdám Tampy, v play off se mu podařilo vstřelit už 29 gólů, a tak vystoupal na třetí místo klubové tabulky. Nechal za sebou třeba Vincenta Lecavaliera nebo Stevena Stamkose.

"Je mi ctí, že můžu vést Paláta… Vlastně jsem byl asi jeho jediný kouč mezi profíky," prohlásil šéf Tampy Jon Cooper.

"Lidé mu nevěnují tolik pozornosti jako hráčům, s nimiž nastupuje, a to kvůli kalibru těch hráčů," pokračoval. "Paláta v jejich lajně ale potřebujete. Bez něj by nepřežila. Jsem si jistý, že Kuch (Kučerov, pozn. red.) a Point by vám to sami řekli. Myslím, že to je nejlepší kompliment, který můžete jako hráč dostat."

Palát výborně doplňuje hvězdy, neboť skvěle zvládá hru dozadu a zároveň je dost šikovný na to, aby i Kučerovovi, jednomu z nejlepších současných hokejistů, kombinačně stačil.

Navíc hraje jednoduše, což je možná důvod, proč mu tak vycházejí vyřazovací boje. Zatímco v základní části má gólový průměr 0,22, v play off je na čísle 0,36. Podobný posun předvedl i na farmě (z 0,19 na 0,31).

V historické tabulce českých střelců tak vystoupal už na šesté místo před Petra Klímu, Martina Straku či Martina Havláta. Nenápadně, jak to má ve zvyku.