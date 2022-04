Palát a Rutta u prezidenta. Biden přijal Tampu a odhalil, kdo může za její úspěchy

Hokejisté Tampy Bay včetně útočníka Ondřeje Paláta a obránce Jana Rutty se v pondělí se zpožděním dočkali tradičního přijetí v Bílém domě u amerického prezidenta. Joe Biden je ocenil za jejich triumfy ve Stanley Cupu v minulých dvou sezonách NHL.

Ačkoli hráči týmu Lightning získali loni nejslavnější hokejovou trofej už potřetí, do Bílého domu se nyní dostali poprvé.

Po prvním triumfu je o cestu do Washingtonu připravila výluka NHL v sezoně 2004/05 a jejich další návštěva se zase odkládala kvůli pandemii tak dlouho, až nakonec slavili v Bílém domě dva tituly za sebou.

"Docela se to protahovalo. Nebyli jsme si jistí, jestli tuto možnost dostaneme, ale rozhodně to čekání za to stálo," pochvaloval si kanadský kapitán Tampy Bay Steven Stamkos, jenž během slavnosti přenechal proslov jménem mužstva svému americkému zástupci Ryanu McDonaghovi.

Prezident Biden ocenil týmový výkon Lightning během minulých dvou sezon hraných v době koronavirových omezení. Připomněl také, že se jeho manželka Jill loni zúčastnila akce na podporu očkování v hale Tampy Bay.

"Neříkám, že jste vyhráli kvůli tomu, že byla první dáma v hale během play off. Ale také se sluší připomenout, že tam byla v době volební kampaně. Takže to vypadá, že se objevuje tam, kde lidé vítězí. To je jen tak na zamyšlenou," žertoval prezident USA.

Ceremonie se zúčastnila drtivá většina hráčů loňského vítězného týmu, dorazili i někteří z šampionů z roku 2020, kteří už v Tampě Bay nepůsobí. "Byli tu skoro všichni, i bývalí hráči - všichni se sem snažili dostat. Je to skvělá tradice: jste součástí vítězného týmu, můžete jít do Bílého domu a setkat se s prezidentem," uvedl McDonagh.

Lightning se letos pokusí završit mistrovský hattrick, postup do play off už mají delší dobu jistý.