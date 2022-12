Ovečkin už překonal Gordie Howea, na Gretzkého ztrácí 92 gólů

Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu se díky dvěma gólům v pátečním duelu proti Winnipegu při výhře 4:1 dostal s 802 brankami na druhé místo historické tabulky střelců NHL před Gordieho Howea. Sedmatřicetiletý kapitán Capitals už má před sebou jen rekordmana Waynea Gretzkého, na něhož ztrácí 92 gólů.

Ovečkin stihl 802 branek v 1310 utkáních. Howe v letech 1946 až 1971 za Detroit a pak ještě v sezoně 1979/80 za Hartford nastřílel v 1767 duelech 801 gólů.

Rekordmanem je s 894 trefami Wayne Gretzky, jenž v letech 1978 až 1999 za Edmonton, Los Angeles, St. Louis a New York Rangers nasbíral v 1487 zápasech nedostižných 2857 bodů.

Nejlepší střelci historie NHL:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/894 branek, 2. Alexandr Ovečkin (Washington) 1310/802, 3. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/801, 4. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733/766, 5. Brett Hull (Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit, Phoenix) 1269/741, 6. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/731, 7. Phil Esposito (Chicago, Boston, NY Rangers) 1282/717, 8. Mike Gartner (Washington, Minnesota North Stars, NY Rangers, Toronto, Phoenix) 1432/708, 9. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/694, 10. Steve Yzerman (Detroit) 1514/692, 11. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/690, 12. Teemu Selänne (Winnipeg, San Jose, Colorado, Anaheim) 1451/684, 13. Luc Robitaille (Pittsburgh, NY Rangers, Detroit, Los Angeles) 1431/668, 14. Brendan Shanahan (New Jersey, St. Louis, Hartford, Detroit, NY Rangers) 1524/656, 15. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639/640, …98. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/408.