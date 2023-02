Washington bez Ovečkina. Ruská hvězda bude chybět kvůli rodinné záležitosti

Hokejistům Washingtonu bude v NHL chybět kapitán Alexandr Ovečkin. Generální manažer Capitals Brian MacLellan dnes oznámil, že sedmatřicetiletý ruský útočník se od týmu odpojil kvůli rodinné záležitosti a zdravotnímu stavu milované osoby.

Další informace klub nezveřejnil, není proto jasné, jak dlouho bude Ovečkin mimo hru. Druhý nejlepší střelec historie NHL má rodiče a další členy rodiny v Rusku, takže pokud by cestoval do rodné země, mohl by chybět více dnů. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu je přerušeno veškeré přímé letecké spojení mezi Severní Amerikou a Moskvou.

Trenér Washingtonu Peter Laviolette řekl, že neočekává, že bude mít svou hvězdu k dispozici v "dohledné době". "Rodina a rodiče, to jsou věci, na kterých záleží nejvíc. Nyní se musí potýkat s nějakými záležitostmi a bude mít naši podporu," řekl trenér Capitals.

Washington tento týden hraje dva domácí zápasy a v sobotu ho čeká duel v rámci Stadium Series pod otevřeným nebem v Raleighu proti Carolině. Místo Ovečkina byl do týmu povolán z farmy Joe Snively.

Ovečkin je v této sezoně se 32 góly a 54 body nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem Capitals. Moskevský rodák se v tomto ročníku dostal před Gordieho Howea na druhé místo historické tabulky střelců a s 812 góly stíhá rekordmana Waynea Gretzkého (894).