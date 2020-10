Poslední zhasne. Rozklad úspěšného klubu udivuje NHL. Je prohnilý, píší v zámoří

Za poslední tři roky dostali v NHL nejvíc gólů, na body těsně předčili akorát Detroit. Ottawští Senators zažili hned po jednom z největších klubových úspěchů nevídaný pád na dno.

Po relativně nedávném útoku na Stanley Cup nezbyly v kanadském hlavním městě téměř žádné stopy.

Na konci září vyplatili Senators ze smlouvy ofenzivního šikulu Bobbyho Ryana, který měl při jízdě z roku 2017 životní formu. Spolu s hvězdným bekem Erikem Karlssonem či brankářem Craigem Andersonem trápili ve finále konference pozdější šampiony z Pittsburghu. Definitivně padli až ve druhém prodloužení sedmého zápasu.

O to překvapivější bylo, že o rok později skončili druzí od konce.

A když po létě odešel při obří výměně kapitán Karlsson, protože nechtěl prodloužit smlouvu, začala opravdová destrukce. Ottawa postupně poslala pryč také nejlepšího útočníka Marka Stonea nebo oblíbence fanoušků Jeana-Gabriela Pageaua.

Z hokejistů, kteří při roky staré jízdě alespoň jednou bodovali, nakonec nezbyl nikdo.

Ti lepší skončili u konkurence, stárnoucí veteráni ukončili kariéru, nebo si ji prodloužili v Evropě. Jako poslední "zhasli" 39letý gólman Anderson, jemuž klub nenabídne prodloužení spolupráce, a ze smlouvy vyplacený Ryan. Ten přitom nedávno získal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji, neboť v sezoně překonal závislost na alkoholu.

Ve finančně stabilní NHL, kde má plno hráčů dlouhodobé kontrakty, je krajně neobvyklé, aby mužstvo během krátké doby prošlo doslovným rozkladem. Ottawští fanoušci z toho viní neoblíbeného majitele Eugenea Melnyka, který klub koupil v roce 2003. Před dvěma lety si dokonce zaplatili billboardy, na nichž podnikatele "vyhodili".

Podle některých hlasů je Melnyk vůbec nejhorším vlastníkem sportovního celku v celé Severní Americe.

"Senators jsou k smíchu. Celá organizace je prohnilá od hlavy až k patě," napsal Brett Cyrgalis z deníku New York Post. "Majitel Eugene Melnyk je zavalený dluhy a žalobami, jeho šetřivost nemá v moderním profesionálním sportu obdoby. Co je moc, to je moc. Je na čase, aby NHL zasáhla a donutila Melnyka klub prodat."

Ottawa má momentálně nejnižší rozpočet v celé lize. Aby vůbec dosáhla na platovou podlahu, která činí 60,2 milionu dolarů, musí utratit ještě 22 milionů, respektive kolem pěti milionů, pokud podepíše všechny své chráněné volné hráče, mezi něž patří také Filip Chlapík.

Senators mají problém dosáhnout na podlahu, přestože jim místo pod ní zabírá celkem deset milionů za "mrtvou duši" Mariána Gáboríka, který už ukončil kariéru, nebo za vyplaceného Ryana.

Roky na dně a bez ambicí s sebou nesou také horšící se návštěvnost. Číslo 12 618 je na zámořské poměry alarmující. Nikdo na tom v minulém ročníku nebyl hůř.

Ottawské fanoušky sice štve, že jejich chrám stojí 30 kilometrů od centra, a tak je cesta hromadnou dopravou vyjde na hodinu, ale dřív jich na zápasy chodilo kolem 19 tisíc. Musejí si zvyknout, protože nová aréna je v nedohlednu. Motivovat je může generace nastupujících hvězd.

Senators draftovali ofenzivního tvrďáka Bradyho Tkahucka, který už se vyplácí, a letos vyhlížejí ještě silnější injekci.

Mají hned devět voleb v prvních třech kolech, z toho tři hned v tom prvním. Nejvíc je těší celkový třetí a pátý výběr, kde je velká šance ulovit budoucí superhvězdu.

"Čeká nás pět sezon nebývalých úspěchů. Mezi roky 2021 a 2025 plánujeme utrácet natolik, že téměř dosáhneme na platový strop," oznámil Melnyk už před rokem a půl.

Tou dobou ale Senators plánovali také jiné věci, třeba podepsat lídry Stonea a Matta Duchenea. Teď jsou oba pryč.