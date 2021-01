Ottawa čeká na výhru už pět zápasů NHL, Vancouveru podlehla 1:7

Hokejisté Vancouveru porazili v pondělním utkání NHL Ottawu 7:1, zabrali po dvou porážkách a posunuli se na páté místo tabulky Severní divize.

Hlavní podíl na výhře Canucks měl útočník Brandon Sutter, který vstřelil hattrick. Senators po úvodním vítězství prohráli popáté za sebou.

Úvodní ze série tří vzájemných duelů rozhodli hráči Vancouveru v prvních dvou třetinách, po kterých vedli 4:1. V polovině první části otevřel skóre Sutter, který zády k brance dorazil nahození Alexandera Edlera a bekhendem se trefil nad lapačku brankáře Matta Murrayho. V 15. minutě navýšil vedení Canucks Tyler Motte. Pětadvacetiletý americký útočník si vyměnil puk s Jayem Beaglem a z bezprostřední blízkosti překonal Murrayho podruhé.

Ve druhé části přidali hráči Ottawy na aktivitě a v 32. minutě zásluhou teče Austina Watsona snížili na 1:2. Naději na zvrat v utkání ale drželi pouze třicet sekund. Švédský nováček Nils Höglander ujel obraně Senators, rybičkou posunul puk Tanneru Pearsonovi a ten se nemýlil. Höglander bodoval potřetí za sebou a drží druhou nejdelší bodovou sérii mezi nováčky. Lepší je pouze Ty Smith z New Jersey, který se bodově prosadil pětkrát v řadě.

Snahu Ottawy svou druhou brankou definitivně zmrazil Sutter. Jednatřicetiletý kanadský centr ujel ve vlastním oslabení a svižnou střelou zápěstím zvýšil na 4:1.

"Důležité vítězství pro tým i pro mě osobně. Makali jsme celých šedesát minut a na výsledku je to vidět," chválil svůj tým brankář Thatcher Demko, který pochytal 35 střel soupeře.

V 53. minutě nastřelil Bo Horvat tyč, odražený puk si našel obránce Quinn Hughes, uklidil ho do poloodkryté branky a zvýšil na rozdíl čtyř branek. O tři minuty později se střelou po buly prosadil Olli Juolevi. Mladý finský obránce vstřelil první branku v nejvyšší zámořské soutěži.

Necelou minutu před koncem duelu obral Sutter o puk třetího hráče loňského draftu Tima Stützleho, v samostatném úniku vyzrál na Murrayho a zkompletoval svůj první hattrick v NHL. "Je to nádherný pocit. Nikdy nevíte, kdy se vám povede vstřelit tři branky, mně to trvalo 13 let. Jsem opravdu nadšený," užíval si první třígólový večer Sutter.

Díky dvěma asistencím se centr elitní formace Canucks Horvat posunul do čela produktivity celé soutěže (5+5). Senators nezvítězili od úvodního duelu s Torontem, které prorazili 5:3.

Vancouver - Ottawa 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Branky: 10., 38. a 60. B. Sutter, 15. Motte, 33. Pearson, 53. Q. Hughes, 56. Juolevi - 32. Watson. Střely na branku: 35:36. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sutter, 2. Demko, 3. Juolevi (všichni Vancouver).

Centrální divize:

1. Tampa Bay 4 3 0 1 15:10 6 2. Columbus 6 2 2 2 15:18 6 3. Chicago 6 2 1 3 19:23 5 4. Dallas 2 2 0 0 10:2 4 5. Florida 2 2 0 0 10:6 4 6. Carolina 3 2 0 1 9:6 4 7. Nashville 5 2 0 3 12:17 4 8. Detroit 6 2 0 4 12:20 4

Severní divize:

1. Montreal 6 4 2 0 29:18 10 2. Toronto 7 5 0 2 22:19 10 3. Winnipeg 6 4 0 2 22:17 8 4. Edmonton 7 3 0 4 19:23 6 5. Vancouver 8 3 0 5 27:34 6 6. Calgary 4 2 1 1 13:9 5 7. Ottawa 6 1 1 4 15:27 3

Východní divize:

1. Washington 6 3 3 0 22:21 9 2. Pittsburgh 6 4 0 2 21:23 8 3. Boston 5 3 1 1 15:10 7 4. New Jersey 5 3 1 1 11:11 7 5. Philadelphia 6 3 1 2 20:22 7 6. NY Islanders 5 3 0 2 9:8 6 7. Buffalo 6 2 1 3 18:19 5 8. NY Rangers 5 1 1 3 13:15 3

Západní divize: