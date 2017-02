Okouzlující Jágrova akce? Tohle dělá už od našeho dětství, zní z kabiny Floridy

před 14 minutami

Takhle Jágr vstřelil vítězný gól na ledě Anaheimu. | Video: YouTube

Jaromír Jágr po návratu zraněných parťáků z elitní lajny ožil. Ve středu získal 1900. bod v NHL a nyní okouzlil parádní akcí, díky níž Florida vyhrála.

Praha - Kdo sledoval poslední utkání hokejové Floridy, musel chvíli dumat, zda se nevrátil do 90. let. Jaromír Jágr totiž ukázal, že ve 45 letech má stejně jako zamlada nesmírně rychlé ruce a pohotový úsudek.

Zhruba v polovině klání na půdě Anaheimu forčekoval u soupeřovy brány a obral o puk beka Joshe Mansona, jenž navíc nešťastně upadl. Český velikán tak stál sám před gólmanem Johnem Gibsonem, kterého překonal rychlými kličkami a hbitou střelou (viz video výše).

"Ukázal, jaký je to hráč," řekl útočník domácích Andrew Cogliano. "Hodně kluků by v takové situaci možná zazmatkovalo a vystřelilo. On předvedl dobrou akci. Když mu dáte takovou příležitost, zaplatíte za to."

Zatímco Anaheim smutnil, Florida díky výsledku 4:1 ovládla šestý z posledních sedmi zápasů. Rozhodl právě Jágrův pohledný gól.

"Tohle dělá už od našeho dětství, nepřestává v tom," chválil osmašedesátku obránce Keith Yandle. "Pořád našemu týmu pomáhá."

Pokud jde o čísla, Jágr bodoval počtvrté v řadě (2+2) a historicky 135. vítěznou trefou stvrdil svůj rekord. Navíc se stal teprve druhým hokejistou, který v NHL vstřelil rozhodující branku po 45. narozeninách. Předtím to dokázal zadák Chris Chelios.

I díky tomu, že Jágr (a celá elitní lajna) prožívá skvělé období, má Florida podstatně vyšší šanci na play-off než před několika týdny. Od osmého místa v konferenci ji dělí pouze bod.

"Na střídačce máme vyrovnanou partu, obvykle moc nepanikaříme," pochvaluje si prozatimní kouč Floridy Tom Rowe. "Vděčíme za to Jágrovi a Dereku MacKenziemu, zkrátka veteránům. Díky nim jsou mladí kluci víc v klidu."

autor: Sport | před 14 minutami

Související články