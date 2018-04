Jašek v Americe ohromil a vybojoval smlouvu. Odchodu z Třince nelituje, za šanci vděčí Pešánovi

před 54 minutami

Lukáš Jašek podepsal s Vancouverem tříletou nováčkovskou smlouvu. Dvacetiletý útočník patřil mezi velké talenty českého hokeje, ale v minulých letech se jeho kariéra při přechodu mezi dospělé lehce zadrhla. Pomohl mu přestup z rodného Třince do Liberce, odkud zamířil do AHL. A tam svými výkony nadchl.

Třinec/Utica - Česká reprezentace v Evropě hlásí příliv mladíků, scénu NHL uchvátil David Pastrňák a ve farmářské soutěži o sobě dávají vědět Filip Hronek nebo Lukáš Jašek. Sukces třetího hráče překvapuje nejvíce.

Jašek strávil extraligovou sezonu v Liberci a po vypadnutí ve čtvrtfinále odletěl do Ameriky. Na farmě Vancouveru, který jej v roce 2015 draftoval v šestém kole, okamžitě zazářil. V Utice zaznamenal šest bodů v sedmi zápasech a vysloužil si od Vancouveru nováčkovský kontrakt na tři roky.

Blonďatý útočník vždy převyšoval vrstevníky v mládežnických soutěžích, pravidelně objížděl reprezentační srazy a nejen v rodném Třinci si od něj slibovali velké věci. Jenže přechod od juniorů k dospělým Jaškovi podle plánu nevyšel. V nabité sestavě Ocelářů pevné místo nikdy nezískal.

Poprvé naskočil v extralize už jako sedmnáctiletý, ale v dalších letech se spíš protloukal v třetí nebo čtvrté lajně, herně strádal. Po loňské sezoně se Jašek rozhodl pro změnu a kývl na nabídku Bílých Tygrů. V Třinci ho neudržel ani nastupující manažer Jan Peterek s vizí zapojení mládí.

Za Liberec odehrál první kompletní sezonu v extralize, získal osmnáct bodů a v play off přidal jednu nahrávku. "Ničeho nelituji. Jsem rád, že jsem ten krok udělal. V Liberci jsem byl maximálně spokojený," řekl Jašek těsně před podpisem smlouvy s kanadským mužstvem NHL.

Díra po švédských dvojčatech

Nechce přemýšlet, co by bylo, kdyby v Třinci zůstal. Třeba by teď zářil po boku bratří Kovařčíků, s nimiž před dvěma lety v juniorce dobyl titul. "Na tohle nemyslím. Kluci hrají opravdu skvěle a jen potvrzují, že si zasloužili hrát v extralize dříve," pokračoval účastník loňského šampionátu juniorů.

Bývalým spoluhráčům Jaška v Třinci přezdívají bratři Sedinové a právě švédské ikony před nedávnem právě ve Vancouveru ukončily bohatou kariéru. Že by Jašek dostal "třinecké Sediny" do Kanady jako náhradu? "Bylo by to hezké," pousmál se milovník jízdy na vodním prkně.

Jašek na rodné město nezanevřel a ve finále extraligy Ocelářům proti Kometě fandí. Přestože v AHL bojuje za tým Utica Comets. "V Třinci mám hodně kamarádů, znám tam snad všechny," sdělil. Za to, že teď uchvátil Vancouver, ale vděčí zejména Liberci a kouči Filipu Pešánovi.

"Chci poděkovat Bílým Tygrům, že si mě vytáhli. Celou sezonu jsem mohl hrát pravidelně, hrál jsem přesilovky. Trenér Pešán mě podržel, když se mi nedařilo," děkoval Jašek. V probíhající sezoně se na něj jezdili dívat skauti a krátce po vyřazení od Hradce dostal příležitost.

V americké divočině musí hrát chytře

Do AHL vlétl Jašek jako velká voda a Utice bojující o play off pomohl k výhře 6:5 nad Springfieldem gólem a dvěma asistencemi. "Strašně mi to pomohlo. Od té doby se cítím dobře a silný na puku. Hraju sebevědomě," liboval si útočník, kterého spoluhráči po prvním zápase posílali do NHL.

Vysoký standard udržel i ve zbývajících pěti duelech základní části, již ukončil s bilancí 3+4. Na předměstí New Yorku (skutečně jde o farmu Vancouveru) si zvyká na nový herní styl. "Řeže se to tady. Já se snažím hrát chytře," uvedl Jašek, jehož přednostmi jsou bruslení a šikovné ruce.

Mimo Třinec a Liberec si už v dorosteneckém věku vyzkoušel angažmá ve švédském Södertälje, kde se potkal s Davidem Pastrňákem. Už tam byl nucen komunikovat anglicky. "Už je to dlouhá doba, angličtinu jsem musel jsem oprášit. Ale každým dnem je to lepší," ujistil mladý křídelník.

Do play off proklouzla jeho Utica až z poslední, osmé pozice Východní konference a v prvním kole narazí na Toronto Marlies. "Bude to ohromně těžké. V základní části to byl nejlepší tým. Mají hráče z Ruska, Finska a Švédska, vévodí snad všem statistikám," stihl nastudovat Jašek.

Po podpisu smlouvy se bude chtít ještě více ukázat a přiživit šance na start v příštím ročníku NHL. V tom letošním už Vancouver dohrál, ale jeho farma s českým útočníkem jde dnes ve 22:00 do boje o Calderův pohár, na který si vloni sáhli Tomáš Nosek, Martin Frk a Filip Hronek.