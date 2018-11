Obránce Kempný v NHL září. Podruhé za sebou vstřelil vítězný gól

před 1 hodinou

Obránce Michal Kempný zaznamenal v pátečním duelu NHL podruhé za sebou vítězný gól, kterým rozhodl o triumfu hokejistů Washingtonu 3:1 nad Detroitem. Hodonínský rodák se stal třetí hvězdou večera a bodoval potřetí v řadě. Útočníci David Krejčí a David Pastrňák pomohli asistencí k výhře Bostonu proti Pittsburghu 2:1 v prodloužení. Nahrávku si připsal také útočník Lukáš Sedlák, jehož Columbus si poradil s Torontem 4:2.

Středním útočníkům Filipu Chytilovi a Pavlu Zachovi skončila střelecká série. Devatenáctiletý Chytil vyšel naprázdno po pěti zápasech a s New York Rangers musel strávit porážku 0:4 od Philadelphie. O dva roky starší Zacha neskóroval po třech utkáních a s New Jersey podlehl New Yorku Islanders 3:4 v prodloužení.

S neúspěchem se musel vyrovnat i brankář David Rittich, jenž 26 zákroky nezabránil prohře Calgary 0:2 ve Vegas. Odchovanec Jihlavy nenavázal na předchozích šest výher.

Výsledky NHL:

Philadelphia - NY Rangers 4:0, Anaheim - Edmonton 2:1 v prodl., Minnesota - Winnipeg 4:2, Buffalo - Montreal 3:2 v prodl., New Jersey - NY Islanders 3:4 v prodl., Washington - Detroit 3:1, Dallas - Ottawa 6:4, Columbus - Toronto 4:2, Boston - Pittsburgh 2:1 v prodl., Tampa Bay - Chicago 4:2, Carolina - Florida 4:1, Arizona - Colorado 1:5, St. Louis - Nashville 6:2, Vegas - Calgary 2:0, San Jose - Vancouver 4:0.