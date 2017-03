Nový talent na vzestupu? Hájek podepsal s Tampou tříletou nováčkovskou smlouvu

před 1 hodinou

Hokejový obránce Libor Hájek, který byl na loňském draftu NHL nejvýše draftovaným českým hráčem jako 37. v pořadí, podepsal v úterý tříletou dvoucestnou smlouvu s Tampou. Devatenáctiletý český talent odehrál v uplynulém ročníku 65 zápasů v juniorské WHL za Saskatoon Blades s bilancí 26 kanadských bodů a 81 trestných minut.

Tampa (USA) - Český hokejový obránce Libor Hájek podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s celkem zámořské NHL Tampa Bay Lightning. Devatenáctiletý bek v aktuální sezoně působil v týmu Saskatoon Blades v juniorské WHL.

"Mám velkou radost, další Čech má šanci zahrát si NHL. Libor je velký talent, a když na sobě bude dál pracovat, ještě o něm hodně uslyšíme," uvedl hráčův zástupce Patrik Štefan, spolupracovník české agentury Global Sports.

Bývalého hráče Komety Brno Tampa draftovala jako celkově 37. hráče ve druhém kole v loňském roce. "Chci poděkovat především rodičům a mému agentu Patrikovi, který mi hodně pomohl v sezoně, kdy jsme se Saskatoonem bojovali do poslední chvíle o postup do play off a nedostal jsem se do nominace na mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Vzal jsem to jako obrovskou motivaci," podotkl Hájek.

Účastník dvou světových šampionátů hráčů do 18 let nasbíral v aktuální sezoně stejně jako v té minulé 26 kanadských bodů. "Jsem šťastný, že jsem se zase o něco přiblížil snu hrát NHL. Poslední krok je nejtěžší, ale udělám všechno, abych se prosadil a pomohl Tampě jednoho dne vyhrát Stanley Cup," dodal Hájek.

autor: Sport | před 1 hodinou

Související články