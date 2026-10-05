„Nová úroveň šílenství.“ Mánie v NHL už se vymyká, ze smlouvy je v šoku i sám hráč

Nikdy nehrál seniorské ani mládežnické mistrovství světa v ledním hokeji. Profi kariéru strávil téměř výhradně ve farmářské AHL. V NHL, do které ho Anaheim draftoval z 53. pozice, odehrál jen 14 zápasů. Přesto mladý kanadský bek Tristan Luneau dostal monstrózní smlouvu.
Konkrétně Anaheimu kývl na konci minulého týdne na šestiletou spolupráci za 43,2 milionu dolarů, což v průměru dělá 7,2 milionu ročně (přes 150 milionů korun). Kontrakt se rozběhne od příští sezony, po vypršení toho nováčkovského.
Luneau bude placený stejně dobře jako hvězdný český bek Filip Hronek.
„Nová úroveň šílenství, která přebírá korunu po Koivunenovi,“ komentoval hokejový analytik Darryl Dobbs na síti X Luneauovu smlouvu.
Pro připomenutí: útočník Ville Koivunen v srpnu podepsal s Pittsburghem osmiletý kontrakt na 32 milionů, přestože v NHL měl odehráno jen 47 zápasů a příliš produktivní nebyl.
Jakkoliv se ale Koivunen a nově Luneau vymykají, trend uvazovat si nepříliš prověřené mladé hráče obřími smlouvami je v NHL všeobecný.
Generální manažeři v podstatě sázejí na to, že když daný hokejista naplno rozvine svůj potenciál, tak se za daných podmínek, které zprvu působí příliš štědře, stane pro klub velmi výhodným.
Hráči to zase berou jako formu pojištění. Budou mít pohádkově vyděláno i v případě, že se jejich kariéra nevyvine podle představ.
U těchto přešlapů manažery částečně ochrání rychle rostoucí platový strop, kde se pár špatně investovaných milionů může ztratit. Jen jich nesmí být moc.
Zkušení hráči, kteří v mládí zažili jiné poměry, každopádně zírají.
„Říkáme si, že jsme do ligy měli přijít o deset let později,“ řekl forvard Bostonu Pavel Zacha s úsměvem online deníku The Athletic.
„Když jsem NHL začal hrát já, rozdávaly se překlenovací smlouvy na dva tři roky,“ pokračoval český centr.
„Dostali jste dva tři roky na to, abyste ukázali, co ve vás je, a teprve v pětadvaceti jste podepisovali pořádný kontrakt. Je šílené vidět, co dnes kluci dostávají po roce, po dvou. Na druhou stranu je to ale dobře. Stejný platový strop tu byl už strašně dlouho,“ uznal Zacha.
Po koronavirové pandemii se strop roky držel zhruba na 82 milionech dolarů. Nyní už je to 104 milionů a pro přespříští sezonu se mluví o částce až 127,5 milionu.
Vhod to přijde i Zachovi, kterému v Bostonu běží poslední rok úvazku. Zatímco nyní český centr zabírá pod platovým stropem 4,75 milionu, s příští smlouvou, ať už ji podepíše kdekoliv, to bude klidně dvakrát tolik.
Rozhodně to ale nezpůsobí takový poprask jako Luneauův kontrakt.
„Chápu, když si myslíte, že je někdo dobrý a vsadíte si na něj, ale bavíme se tady o chlápkovi, který ani nebyl v sestavě,“ spustil bývalý brankář NHL Carter Hutton v živém vysílání webu Daily Faceoff.
Skutečně, Luneau v minulé sezoně nastoupil za Anaheim jedinkrát, a to na konci základní části. V play off nehrál. Celkem za tři roky zvládl v NHL jen 14 zápasů se zápisem 2+2.
Víra v jeho potenciál je tak z velké části založena na výkonech v nižší AHL, kde patřil k nejproduktivnějším obráncům.
„Vím, že se liga ubírá tímto směrem, ale stejně mi nad tím zůstává rozum stát. Je to šílená investice,“ doplnil Hutton.
Výmluvné je, že smlouva zarazila i samotného beka. „Byl v šoku, když jsme mu o ní řekli. Měl za to, že je nemožné, aby dostal takový kontrakt,“ přiznal hráčův agent Jonathan Lachance webu RG.org.
Dvaadvacetiletý obránce, kterého v minulosti brzdily problémy s kolenem, zatím dostává moře prostoru svůj potenciál využít.
V prvních dvou zápasech stávající sezony pokaždé hrál hodně přes 26 minut. Připsal si jednu asistenci.
ŽIVĚ Jeden z největších útoků: stovky ukrajinských dronů udeřily na Moskevskou oblast
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region 650 dronů. Pokud se počet dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region.
Trump si už prý volební spoty nebude platit z eráru, ale ze svého a z fondu republikánů
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to oznámil v noci na úterý na své sociální síti Truth Social.
Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok
Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.
Pastrňákův Boston podruhé v sezoně prohrál, Faksa si připsal první bod sezony
Český brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphie 1:4 na ledě Tampy Bay. Stejným výsledkem v pondělním programu NHL podlehl Boston Ottawě. Útočník Radek Faksa asistencí pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad San Jose
„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie
Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.