Nosek dal vítězný gól a pomohl Vegas k udržení prvního místa v Západní divizi NHL

Za "papouška odchovaného Amerikou" označila sestra vůdce KLDR jihokorejského prezidenta Mun Če-ina. Kim Jo-čong kritizovala hlavu sousedního státu za opatrný komentář ohledně situace na Korejském poloostrově poté, co KLDR minulý týden odpálila dvě balistické střely, píše agentura AFP.

Severní Korea ve středu v prvním testu od lednového nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do funkce odpálila dvě balistické rakety krátkého doletu, které dopadly do Japonského moře. Jihokorejský prezident následně uvedl, že obě země na Korejském poloostrově by společně s USA měly usilovat o pokračování dialogu. Test střel v projevu Mun Če-in výslovně nezmínil.

"Jen těžko můžeme potlačit údiv nad jeho nestydatostí," citovala vlivnou sestru vůdce Kim Čong-una severokorejská média. Mun Če-in, kterého ani jednou nenazvala jménem a neoznačila oficiální funkcí, je podle ní "papoušek odchovaný Amerikou", který "se řídí logikou amerických zločinců".