Nosek dal dva góly, Las Vegas porazilo San Jose 5:2. Trefili se i Nečas a Faksa

před 1 hodinou

V zámoří skončily přípravné závěsy před novou sezonou NHL, chybějí už jen duely pořádané v Evropě.

New York - Čeští hokejisté se bodově prosadili ve všech čtyřech nedělních duelech, kterými se uzavřelo přípravné období před startem NHL na severoamerické půdě. Dvěma góly přispěl k vítězství letošního finalisty Stanleyova poháru Vegas nad San Jose 5:2 útočník Tomáš Nosek. Za Sharks zaznamenal jednu asistenci Tomáš Hertl.

Devatenáctiletý Martin Nečas nezabránil gólem a asistencí domácí porážce hokejistů Caroliny s Nashvillem 4:5 v prodloužení. Rovněž branku a přihrávku si při prohře Dallasu s Coloradem 5:6 připsal Radek Faksa. Další forvard Jakub Vrána pomohl asistencí k vítězství Washingtonu nad St. Louis 5:2.

Nový ročník NHL startuje v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času. Přípravné duely ještě čekají celky New Jersey a Edmonton, které vstoupí do soutěže v sobotu ve Stockholmu. New Jersey se představí dnes na ledě Bernu a Edmonton ve středu na hřišti Kolína nad Rýnem.

Přípravné zápasy před startem NHL:

Carolina - Nashville 4:5 v prodl. (2:2, 0:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 7. Williams, 16. Aho, 43. De Haan (Nečas), 55. Nečas - 5. a 61. R. Johansen, 31. a 44. Craig Smith, 16. Fiala. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 28:06 minuty, inkasoval dvakrát z 12 střel a měl úspěšnost zákroků 83,3 procenta.

Washington - St. Louis 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky: 38. B. Connolly (Vrána), 41. Ovečkin, 42. Oshie, 53. Dowd, 60. Smith-Pelly - 25. R. Thomas, 51. Schmaltz.

Dallas - Colorado 5:6 (2:3, 1:2, 2:1)

Branky: 7. Dickinson, 15. Jamie Benn, 38. Faksa, 50. D. Shore (Faksa), 59. Seguin - 3. a 25. Landeskog, 5. Rantanen, 19. Barrie, 39. C. Wilson, 46. Dries.

Vegas - San Jose 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky: 30. a 42. Nosek, 19. Holden, 32. R. Smith, 38. Pacioretty - 26. E. Karlsson, 57. Labanc (Hertl).