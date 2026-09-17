Nízké IQ v NHL. V zámoří zírají, co ruská superstar řekla nahlas

Nejlepší, nejrychlejší, nejtvrdší. Severoamerická NHL přitahuje řadu superlativů a je - většinou nenaplněným - snem prakticky všech hokejistů. Přesto se najde hráč, který na slavnou soutěž hledí v některých ohledech spatra. Je to Nikita Kučerov, jediný muž, jenž v debatách o nejlepším křídle planety konstantně převyšuje Davida Pastrňáka.
Podle některých je Kučerov nejlepším hokejistou vůbec. Na rozdíl třeba od Sidneyho Crosbyho ale není vzorňákem, který prakticky za všech okolností zachovává dekorum.
Poté, co s Tampou v roce 2021 podruhé vyhrál Stanley Cup, dorazil na tiskovou konferenci bez trička, klopil do sebe pivo z plechovky a chrlil sprostá slova.
O pár let později odbyl dovednostní soutěže v rámci Utkání hvězd natolik, že ho fanoušci vypískali. Jindy veřejně zkritizoval některé spoluhráče, že „dostali peníze a přestali pracovat“.
Teď přidal Kučerov další perlu.
Když před blížícím se startem základní části dostal otázku, jak se za jeho 13letého působení v NHL změnila hra, odpověděl bez filtru. Stručně, ale i tak o tom mluví celá liga.
„Hra je teď o hodně rychlejší,“ pravil 33letý Rus, „ale hrozně hloupá. S nízkým IQ.“
V jakém smyslu? „V hokejovém,“ reagoval na doplňující dotaz.
„To je vše, co k tomu mohu říct. Hodně kluků má samozřejmě velmi vysoké IQ a koukat na jejich hru je radost, ale o hodně klucích to neplatí,“ dodal Kučerov.
Ačkoliv vyvolal rozruch, málokdo jeho slova rozporoval.
„Kučerov akorát nahlas vyslovuje to, o čem se jinak mlčí,“ napsal na sociální síti X skaut Mark Bilotta. „Přitom je to zásadní věc, zřejmá napříč všemi kategoriemi mládežnického hokeje v USA: hra je rychlejší, ale chybí herní inteligence.“
„Hráči mohou mít fyzické parametry, rychlost nebo jiné výhody, ale tím hlavním rozdílovým faktorem na všech úrovních je právě hokejové IQ,“ připojil.
Kučerovovi na dálku přikyvoval také bývalý útočník Matthew Barnaby. „Už roky říkám to samé. Hra je teď mnohem rychlejší, zvlášť v případě třetí a čtvrté formace. Hokejové myšlení tam ale chybí,“ podotkl.
Většina lidí si to podle něj neuvědomuje, protože „sleduje hokej na YouTube, než aby koukala na celé zápasy“.
Zatímco většině hokejistů NHL by se určitá povýšenost vůči zbytku soutěže rychle vrátila, Kučerov si ji může dovolit.
Za poslední tři sezony posbíral vedle několika prestižních cen ohromujících 395 bodů, což dělá 1,68 bodu na utkání. V obou hodnotách je ligovou jedničkou, byť mnozí by na prvním místě čekali kanadskou modlu Connora McDavida.
Kučerova respektují i sami hokejisté. Když v předminulé sezoně hlasovali v anketě odborové organizace NHLPA o nejchytřejším hráči, ruský křídelník skončil druhý s téměř čtvrtinou hlasů. Za prvním Crosbym zaostal jen o dvě procenta.
Při volbě nejlepšího tvůrce hry už neměl konkurenci. S téměř polovinou hlasů jasně předčil McDavida, který měl „jen“ 20 procent podporovatelů.
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