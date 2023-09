Mám podporu i z Česka, líčí první Rus z NHL, který odsoudil válku. Doma mu spílají

Obránce Nikita Zadorov nelituje toho, že se jako první Rus v hokejové NHL postavil proti ruské válce na Ukrajině. Slova podpory nyní dostává i z Česka.

Zatímco Alexandru Ovečkinovi visí na Instagramu profilová fotka s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, strůjcem aktuálního válčení, u Zadorova lze spatřit připnutý příspěvek s prohlášením "ne válce".

V minulém týdnu ruský zadák svůj postoj rozvedl, celé dvě hodiny hovořil na kameru s ruským opozičním novinářem Jurijem Duděm.

Servítky si nebral. "Je mi líto všech těch mladých kluků. Místo vychovávání nové generace ji posíláme na smrt," řekl k válce, která zuří už více než rok a půl.

Zdůraznil, že ačkoliv jsou Rusové v NHL někdy bráni jako jednolitá skupina, ne všichni vidí probíhající vojenský konflikt stejně.

Proto po jeho startu navzdory Zadorovově návrhu nevydali společné stanovisko. Ve skupinovém chatu se nemohli dohodnout, zda invazi odsoudit, nebo upozornit, že politika do sportu nepatří.

Zadorov nejmenoval nikoho ani z jednoho tábora, jen nepřímo Ovečkina, s nímž se prý neshodne.

Na rozdíl od "Oviho" si postojem k invazi u Putinova režimu značně pohoršil. "Rozhodně jsem si vědom následků. Do vlasti, do města, kde jsem vyrůstal, se nejspíš nemůžu vrátit, ale jsem s tím smířený," pravil Zadorov, jenž po startu invaze do Ruska nezavítal.

"Tamní televizní kanály o mně teď budou mluvit ve smyslu, že mi na Západě vymyli mozek. Prostě jedna velká propaganda. Budou hlásat, že se moc dívám na CNN nebo tak něco, přitom to není pravda," podotkl 28letý obránce Calgary.

V minulé sezoně zazářil 14 góly, které ho mezi ligovými beky katapultovaly na dělené desáté místo. Za Calgary nastupuje třetím rokem, jinak v Severní Americe, kam odešel už jako junior, vychovává s manželkou dvě dcery.

Jeho rodiče, s nimiž se politicky neshodne, nadále žijí v Rusku.

Jak se dalo očekávat, kritika na Zadorovovu adresu přišla nedlouho po třaskavém rozhovoru.

"Myslel jsem, že Nikita Zadorov dospěl, když v NHL začal vydělávat velké peníze, ale podle toho, co říká, zůstal myšlenkově ve školce," řekl webu Championat bývalý hokejový bijec a později trenér Andrej Nazarov.

Opřel se také do autora rozhovoru Dudě, kterého v souladu s oficiálním stanoviskem Ruské federace označil za zahraničního agenta.

Podobných reakcí se v ruských médiích objevilo více, Zadorova ale moc netrápí. Ostatně s nimi počítal. To na Instagramu, kde ho sleduje přes 50 tisíc lidí, slýchá hlavně slova podpory.

"V posledních dnech dostávám hodně zpráv od Rusů, Ukrajinců, hodně zpráv z Česka, Finska, Švédska a vlastně z celé Evropy. Lidé mi vyjadřují obrovskou podporu," řekl zámořským médiím moskevský rodák.

"Řekl bych, že 99,9 zpráv je pozitivních," dodal.

Podle svých slov chtěl vystoupením proti válce ukázat dalším oponentům Putinova režimu, kteří nemají tak silný hlas jako on, že nejsou sami. "Doufám, že na tomhle světě dokážu něco změnit," poznamenal.