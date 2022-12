Vejmelku gól od Pastrňáka nerozhodil, byl druhou hvězdou zápasu s Bostonem

Hokejový brankář Karel Vejmelka se v NHL zasloužil 43 zákroky o výhru Arizony 4:3 nad Bostonem. Jednou jej překonal David Pastrňák a přihrávku si připsal ještě na straně poražených David Krejč

San Jose i díky dvěma asistencím Tomáše Hertla zvítězilo na ledě Anaheimu 6:1. Vítek Vaněček byl poprvé v sezoně střídán, když pustil čtyři branky ze 17 střel při prohře New Jersey 4:6 s New York Islanders.

Z českých gólmanů zasáhl v pátečním programu do hry ještě David Rittich, který se podílel 22 zákroky na výhře Winnipegu 3:1 v Chicagu. Jan Rutta přispěl asistencí k vítězství Pittsburghu 4:3 v prodloužení na ledě Buffala.

Pastrňák skóroval podesáté z posledních devíti zápasů, když v přesilové hře vyrovnal na 1:1 střelou bez přípravy z levého kruhu. Boston upravil ve 28. minutě na 2:1,

Vejmelku překonal z dorážky Charlie Coyle. Český gólman poté už nestačil pouze na střelu Nicka Foligna z pravého kruhu, jehož uvolnil u branky na 3:3 křížným pasem Krejčí. O výhře Arizony rozhodl až 14 sekund před koncem Lawson Crouse svou druhou trefou v zápase.

Vejmelka si poradil s útočnou silou Bruins

Vejmelka chytil v prostřední třetině 22 střel včetně dvou gólových šancí Pastrňáka. V jedné se stihl přemístit proti pohotovému zakončení českého kanonýra, ve druhé situaci zastavil jeho sólový únik.

"Boston má velkou útočnou sílu a vedl si fantasticky. Zaslouží si obrovskou pochvalu," řekl trenér Arizony André Tourigny na Vejmelkovu adresu. Pastrňák vyslal devět střel, ale uspěl jen z první. Celkově Boston vyhrál na střely 46:16.

Vejmelka byl vyhlášen druhou hvězdou utkání a svým výkonem pomohl zastavit nepříjemnou sérii. Arizona porazila Boston poprvé od října 2010, v následujících 19 vzájemných zápasech získala jediný bod.

"Moc jsme se o té sérii nebavili. Věděli jsme o ní, ale soustředili jsme se na to, abychom odvedli každou třetinu co nejlepší práci," podotkl Vejmelka.

Hertl si připsal první bod u úvodního gólu za vyhrané vhazování a ještě získal druhou asistenci u trefy na 3:0. Odchovanec pražské Slavie tak zaokrouhlil počet přihrávek v této sezoně na dvacet a z českých hráčů je v této statistice nejlepším.

Hlavními strůjci výhry San Jose ale byli Erik Karlsson a Timo Meier, kteří dosáhli shodné bilance 1+1. Sharks rozhodli třemi trefami během 27. až 29. minuty, čímž odskočili na 4:0.

Vaněček vychytal minule nulu, ale tentokrát inkasoval čtyřikrát v rozmezí 16. až 25. minuty při obratu Islanders na 4:1. Nejdříve jej překonal Brock Nelson, který obkroužil branku a český gólman nestihl ucpat prostor u tyčky.

Anders Lee se prosadil střelou zpoza mezikruží, nekrytý Casey Cizikas zakončil rychlý kontr zblízka nad Vaněčkovu lapačku a gólovou smršť završil Oliver Wahlstrom z levého kruhu.

Ritticha kouč pochválil

"Určitě to nebylo o jeho výkonu," řekl jeden z lídru New Jersey Nico Hischier ke stažení Vaněčka. "Moc jsme mu nepomohli. Trenér ho vystřídal spíš pro to, aby týmu dodal nějaký impulz."

Winnipeg si na přelomu první a druhé třetiny vypracoval vedení 2:0. Skóre otevřel Cole Perfetti a z přesilové hry zvýšil Blake Wheeler. Rittich nestačil jen ve 32. minutě na střelu Taylora Raddyshe z mezikruží.

"Ritter vytáhl několik nesmírně důležitých zákroků za stavu 2:0 a 2:1. Doufáme, že bude v takových výkonech pokračovat," pochválil Adam Lowry, autor gólu na 3:1, českého brankáře. Rittich vychytal výhru ve čtvrtém z pěti posledních startů.

Rutta založil v 57. minutě protiútok, ze kterého Brock McGinn dostal Pittsburgh do vedení 3:2. Buffalo si ale vynutilo prodloužení, při hře šest na čtyři udeřil Kyle Okposo. Výhru zařídil Penguins až Jeff Carter, který potrestal faul Jeffa Skinnera.

Útočník Sabres ztratil nervy poté, co Jake Guentzel sekl Craiga Andersona, ale snahu chránit gólmana přehnal a krosčekoval soupeře hokejkou do tváře. Za zákrok byl vyloučen na pět minut plus do konce zápasu a automaticky jej čeká pohovor s disciplinární komisí.

Columbus se oklepal z devítigólového přídělu z minulého zápasu a zdolal na svém Calgary 3:1. Za poražené odehrál první duel sezony Radim Zohorna, na ledě strávil šest a půl minuty. Jeho spoluhráč Daniel Vladař, který má sérii čtyř vychytaných výher, zůstal na střídačce.

Roli náhradního gólmana plnil i Pavel Francouz, přednost dostal Alexandar Georgijev. Ten sice pustil za 65 minut jen jeden gól, ale v rozstřelu jej překonali Mika Zibanejad s Artěmijem Panarinem a rozhodli o výhře Rangers v Coloradu 2:1 po nájezdech. K hlavním strůjcům úspěchu patřil i Igor Šesťorkin, který zastavil 41 střel a v nájezdech neinkasoval.

Connor McDavid přispěl jednou trefou k výhře Edmontonu 5:2 nad Minnesotou a skóroval v sedmém utkání za sebou. Během série se posunul i do čela tabulky střelců. Na kontě má 25 gólů z 28 utkání.

NHL:

Buffalo - Pittsburgh 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 39. Olofsson, 40. J. Skinner, 59. Okposo - 36. Guentzel, 43. Rakell, 57. McGinn (Rutta), 62. Carter. Střely na branku: 31:33. Diváci: 17.205. Hvězdy zápasu: 1. Carter (Pittsburgh), 2. Mittelstadt (Buffalo), 3. Rakell (Pittsburgh).

Columbus - Calgary 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 2. Laine, 23. Robinson, 60. Kuraly - 58. Michael Stone. Střely na branku: 27:32. Diváci: 16.902. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Robinson, 3. Merzlikins (všichni Columbus).

New Jersey - NY Islanders 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)

Branky: 6. Hischier, 27. Mercer, 43. Tatar, 54. J. Hughes - 16. a 37. Nelson, 20. Lee, 24. Cizikas, 25. Wahlstrom, 41. Clutterbuck. Střely na branku: 29:32. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 24:02 minuty, inkasoval čtyři branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 76,5 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Barzal, 3. Lee (všichni NY Islanders).

Washington - Seattle 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 26. Mantha, 34. Johansson, 59. Eller, 60. Ovečkin - 18. A. Larsson. Střely na branku: 38:26. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Johansson (oba Washington), 3. A. Larsson (Seattle).

Chicago - Winnipeg 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 32. Raddysh - 16. Perfetti, 21. Wheeler, 53. Lowry. Střely na branku: 23:32. David Rittich odchytal za Winnipeg celé utkání, inkasoval jeden gól z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci: 17.847. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 2. Wheeler, 3. Lowry (všichni Winnipeg).

Colorado - NY Rangers 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 15. Rantanen - 25. Schneider, rozhodující sam. nájezd Zibanejad. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18.112. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Šesťorkin (oba NY Rangers), 3. Georgijev (Colorado).

Edmonton - Minnesota 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 3. Ryan, 9. McDavid, 33. Yamamoto, 44. Draisaitl, 60. Nugent-Hopkins - 12. Eriksson Ek, 27. Zuccarello. Střely na branku: 38:44. Diváci: 17.589. Hvězdy zápasu: 1. S. Skinner, 2. Nugent-Hopkins, 3. Yamamoto (všichni Edmonton).

Arizona - Boston 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky: 31. a 60. Crouse, 1. J. Brown, 41. Schmaltz - 5. Pastrňák, 28. Coyle, 55. N. Foligno (Krejčí). Střely na branku: 16:46. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celé utkání, inkasoval tři góly z 46 střel a úspěšnost zásahů měl 93,5 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Crouse, 2. Vejmelka, 3. Gostisbehere (všichni Arizona).

Anaheim - San Jose 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 30. Zegras - 11. Meier (Hertl), 27. Harrington, 28. E. Karlsson (Hertl), 29. Sturm, 57. Bonino, 57. Lorentz. Střely na branku. 24:28. Diváci: 14.487. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Meier, 3. Mäkiniemi (všichni San Jose).

Vegas - Philadelphia 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 12. Carrier, 64. Marchessault - 22. Laughton. Střely na branku: 34:28. Diváci: 17.767. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Carrier, 3. Hill (všichni Vegas).