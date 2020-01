Palát se rozloučil se starým rokem gólem a asistencí

Ondřej Palát pomohl gólem a asistencí k vítězství Tampy Bay v úterním utkání NHL na ledě Buffala 6:4. Na Silvestra se trefili i další Češi.

Další útočník Martin Frk svým třetím gólem při třetím startu za Los Angeles přispěl k výhře 5:3 nad Philadelphií. Za poražené Flyers si připal dvě asistence Jakub Voráček.

Obránce Filip Hronek z Detroitu se postaral trefou do prázdné branky proti San Jose o konečný výsledek 2:0. Mezi střelce se zapsal i útočník Michael Frolík z Calgary, které podlehlo Chicagu 3:5. Gólman Petr Mrázek vychytal výhru Caroliny nad Montrealem 3:1 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Palát přesně po sedmi minutách druhého dějství po akci Tylera Johnsona v přesilové hře snížil z pozice mezi kruhy na 1:2. Lightning sice následně nabrali ztrátu 1:4, ale předvedli dokonalý obrat. "Na začátku jsme nebruslili dobře, byli jsme trošku líní," řekl Palát, který si polepšil na 12 gólů v sezoně.

"V půlce zápasu jsme začali hrát na puku, dobře jsme forčekovali, vyhrávali jsme souboje. O tom to je. Ale už třetí zápas za sebou jsme neměli dobrý začátek, musíme se na to příště soustředit," dodal po čtvrté výhře Tampy Bay za sebou Palát, který v 37. minutě vyslal Johnsona do úniku a Lightning snížili na 3:4.

Obrat dovršili třemi góly ve třetí třetině. "Johnsonův gól byl klíčový. Je velký rozdíl jít do šatny s jednobrankovou ztrátou místo dvougólové. Když je to o gól, cítíte, že jste blízko. Byl to skvělý obrat," pochvaloval si trenér Lightning Jon Cooper.

Frk v pátek po působení na farmě v Ontariu v AHL dostal v dresu Kings první příležitost a pomohl dvěma góly k výhře na ledě San Jose 3:2 v prodloužení. V sobotu při porážce ve Vancouveru 2:3 se sice neprosadil, ale v domácí premiéře v poslední den roku 2019 bývalý hráč Caroliny a Detroitu opět ukázal své střelecké kvality.

Ranou z levého kruhu po 91 vteřinách závěrečné třetiny v přesilové hře zvýšil náskok Los Angeles už na 5:1. Flyers i díky dvěma asistencím Jakuba Voráčka ještě do konce zápasu zmírnili porážku, trefili se Claude Giroux v početní výhodě a Scott Laughton.

Detroit ukončil sérii šesti porážek a Hronek výhru potvrdil 49 sekund před koncem, kdy z levého kruhu vlastního obranného pásma zamířil do prázdné branky. Pro dvaadvacetiletého odchovance Hradce Králové to byl ve 39. utkání v sezoně osmý gól a 22. bod.

Gólman Jonathan Bernier pomohl k úspěchu Red Wings 34 zákroky a svou první nulou v sezoně si polepšil v NHL celkem na 18 čistých kont. "Měl jsem párkrát štěstí a puk mě trefil, ale to je hokej. V řadě zápasů zase nepřálo nám," uvedl Bernier. San Jose si připsalo jedenáctou prohru z posledních třinácti zápasů.

Frolík v 56. minutě po chybě Duncana Keitha ve vlastním oslabení snížil na 2:4, ale Flames přes mocný finiš už zápas, v jehož polovině prohrávali 0:4, nezachránili. Gólman David Rittich inkasoval čtyři branky z 32 střel, poslední gól za stavu 3:4 dal za Blackhawks vteřinu před koncem Patrick Kane už při jeho pobytu na lavičce při power play.

Během bohatého programu celkem třinácti zápasů bodoval i nejlepší střelec a třetí nejproduktivnější hráč soutěže David Pastrňák. Jubilejní třicátou asistencí sezony pomohl ke gólu Bradu Marchandovi, jenž ve třetí minutě poslal Boston do vedení na ledě New Jersey. Bruins pak vedli i 2:0, přesto nakonec prohráli 2:3 po nájezdech. Pastrňák při svém pokusu neuspěl, až v šesté sérii pak rozhodl Damon Severson.

Výrazně lépe než Rittichovi v brankovišti Calgary se vedlo v Carolině Mrázkovi. Sice už ve čtvrté minutě ho překonal Max Domi, který vyrovnával na 1:1 po úvodním gólu Sebastiana Aha, pak už ale Mrázek zůstal do konce zápasu nepokořený. Z jeho týmu se naopak prosadili ještě Erik Haula a Ryan Dzingel. Mrázek si připsal 29 úspěšných zásahům.

Mimořádný průběh měl zápas mezi Edmontonem a New Yorkem Rangers. Oilers vedli na začátku 36. minuty drtivě 6:0, v čase 56:15 už to bylo ale 6:5. Domácí nakonec horké chvilky přestáli a Kailer Yamamoto pojistil výhru gólem do prázdné branky. Hattrickem, k němuž přidal i nahrávku, se zaskvěl domácí útočník James Neal. "Takové věci se občas stávají. Závěr je takový, že jsme vyhráli. A tyhle dva body už nám nikdo nevezme. Jdeme dál, vezmeme si z toho jen ta pozitiva," prohlásil Neal.

Jen o gól méně než v Edmontonu padlo v Denveru, kde Colorado podlehlo Winnipegu 4:7. Hattrick v dresu Jets dal Kyle Connor, v domácí brance byl tentokrát místo Pavla Francouze německý gólman Philipp Grubauer.

Hattrick si připsal také obránce Zach Werenski z Columbusu, který zdolal Floridu 4:1. Dvaadvacetiletému Američanovi se to povedlo poprvé kariéře a jako třetímu bekovi v barvách Blue Jackets v historii klubu. Jako první ale předvedl tříbrankové představení doma.

Osmizápasovou vítěznou sérii nedokázali prodloužit obhájci Stanley Cupu ze St. Louis. Blues narazili v Arizoně, kde prohráli 1:3. Poosmé za sebou bodovalo Toronto. Díky výhře 4:1 v Minnesotě Maple Leafs během tohoto období už posedmé slavili výhru.

Gólman Marc-Andre Fleury se podílel na domácím úspěchu Vegas proti Anaheim a po výsledku 5:2 se osamostatnil na šestém místě historického pořadí s 455 vychytanými výhrami v NHL. Unikl Curtisu Josephovi, před ním je o tři výhry Henrik Lundqvist, který chytá za Rangers.

NHL:

New Jersey - Boston 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 29. Coleman, 54. Bratt, rozhodující sam. nájezd Severson - 3. Marchand (Pastrňák), 25. Nordström. Střely na branku: 44:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Severson, 2. Blackwood, 3. Coleman (všichni New Jersey).

Washington - NY Islanders 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 11. a 21. Kuzněcov, 15. T. Wilson - 8. a 25. Cizikas, 11. B. Nelson, 33. Kühnhackl. Střely na branku: 38:22. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas (NY Islanders), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Kühnhackl (NY Islanders).

Vegas - Anaheim 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky: 51. z tr. střílení a 59. Marchessault, 15. Mark Stone, 20. Tuch, 38. R. Smith - 9. Holzer, 55. Silfverberg. Střely na branku: 43:28. Diváci: 18.320. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Marchessault, 3. M.-A. Fleury (všichni Vegas).

Minnesota - Toronto 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 32. R. Suter - 6. Kerfoot, 20. W. Nylander, 29. Matthews, 60. Tavares. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.164. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Andersen (oba Toronto), 3. R. Suter (Minnesota).

Buffalo - Tampa Bay 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Branky: 20. Sheary, 23. M. Johansson, 29. Vesey, 30. Eichel - 34. a 49. Killorn, 27. Palát, 37. T. Johnson (Palát), 47. Shattenkirk, 60. Cirelli. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.465. Hvězdy zápasu: 1. Killorn (Tampa Bay), 2. Sheary (Buffalo), 3. T. Johnson (Tampa Bay).

Carolina - Montreal 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 2. Aho, 28. Haula, 60. Dzingel - 4. Domi. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.680. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jednu branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 96,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Teräväinen, 3. Mrázek (všichni Carolina).

Detroit - San Jose 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 24. Bertuzzi, 60. Hronek. Střely na branku: 23:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bernier, 2. Bertuzzi (oba Detroit), 3. M. Jones (San Jose).

Columbus - Florida 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 5., 45. a 49. Werenski, 36. Jenner - 24. Sceviour. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.977. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Merzlikins, 3. Jenner (všichni Columbus).

Colorado - Winnipeg 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Branky: 10. a 34. MacKinnon, 48. Landeskog, 60. Kadri - 29., 51. a 57. Connor, 7. a 58. Wheeler, 36. Scheifele, 60. Ehlers. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.147. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Arizona - St. Louis 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 9. Garland, 48. Kessel, 60. Schmaltz - 15. Bozak. Střely na branku: 26:39. Diváci: 14.618. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Raanta, 3. Kessel (všichni Arizona).

Los Angeles - Philadelphia 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Branky: 6. Clifford, 7. Iafallo, 9. Toffoli, 18. A. Kempe, 42. Frk - 35. J. Braun, 48. Giroux (Voráček), 58. Laughton (Voráček). Střely na branku: 29:35. Diváci: 17.982. Hvězdy zápasu: 1. A. Kempe, 2. Quick, 3. Clifford (všichni Los Angeles).

Calgary - Chicago 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Branky: 40. S. Bennett, 56. Frolík, 57. Monahan - 13. a 60. P. Kane, 5. Määttä, 6. DeBrincat, 30. D. Strome. Střely na branku: 44:33. Diváci: 19.289. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. S. Bennett (Calgary), 3. D. Strome (Chicago).

Edmonton - NY Rangers 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Branky: 1., 9. a 34. Neal, 12. Nugent-Hopkins, 34. Draisaitl, 36. J. Archibald, 59. Yamamoto - 40. Kreider, 45. R. Strome, 52. M. Staal, 53. Panarin, 57. Zibanejad. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Neal, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Panarin (NY Rangers).