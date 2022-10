Nezastavitelný Pastrňák vládne produktivitě NHL, Vaněček vychytal letošní první nulu

David Pastrňák skóroval počtvrté v řadě a vede produktivitu NHL. Vítek Vaněček zastavil všech 24 střel a dovedl New Jersey k výhře 1:0 nad Coloradem.

Pastrňák se svojí trefou podílel na výhře Bostonu 4:0 v Columbusu a dostal se do čela produktivity soutěže (7+9). Na straně poražených debutoval v NHL obránce David Jiříček, šestka posledního draftu. Martin Nečas dal jednu branku Caroliny, která podlehla New Yorku Islanders 2:6.

Vaněček předčil v NHL v českém brankářském souboji Pavla Francouze, zastavil všech 24 střel a dovedl New Jersey k výhře 1:0 nad Coloradem.

Pastrňák upravil v 39. minutě výsledek z rychlého protiútoku na konečných 4:0 střelou z levého kruhu přes obránce k bližší tyči. Havířovský rodák tak skóroval počtvrté v řadě, posedmé v sezoně a v pořadí střelců mu patří dělené druhé místo za Connorem McDavidem. Lídr Edmontonu má o jednu trefu více.

Pastrňák se stal druhou hvězdou zápasu, lepším byl pouze gólman Linus Ullmark, který zlikvidoval všech třicet střel. První branku zápasu dal v 9. minutě po asistenci Pavla Zachy obránce Matt Grzelcyk, na něhož v prostřední části navázali v oslabení Charlie Coyle a z úniku Jake DeBrusk. Boston, který hrál v Columbusu bez Davida Krejčího, vyhrál osmé z devíti utkání a vede tabulku NHL.

Jiříček strávil na ledě necelých patnáct minut, připsal si tři hity, jednu střelu a jeden záporný bod do statistiky plus/mínus, když byl na ledě u třetí inkasované branky.

Český bek si odbyl premiéru ve věku 18 let a 334 dní a v klubové historii debutoval v NHL z obránců dříve jen Rostislav Klesla (18 let a 200 dní). Do sestavy Jiříčkovi pomohlo zranění dvou zadáků i výkony na farmě v AHL, kde zaznamenal čtyři přihrávky v pěti zápasech.

Vaněček, který byl v létě vyměněn z Washingtonu do New Jersey, vychytal ve svém novém působišti první nulu a celkem sedmou v kariéře NHL. Nejdůležitější zákrok vytáhl proti obhájcům Stanleyova poháru v 50. minutě, když betonem kryl únik Evana Rodriguese. Vaněček byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Jediný gól vstřelil na začátku třetí třetiny Jack Hughes, jenž překonal Francouze v přesilové hře švihem z levého kruhu. Český brankář chytil 22 z 23 střel a v 15. minutě jej ještě zachránila trenérská výzva, po které byl odvolán kvůli ofsajdu gól Milese Wooda.

Nečas upravil skóre ve 29. minutě na 1:1, když si v přečíslení najel na přihrávku Bradyho Skjeie a zblízka přehodil beton brankáře Sorokina. Carolina ještě jednou ve druhé třetině vyrovnala, ale zbytek zápasu vyzněl i díky dvěma trefám Brocka Nelsona pro Islanders. Vítězný gól vstřelil Josh Bailey a stylově tak oslavil tisící start v NHL.

NHL:

Vegas - Anaheim 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Branky: 16. Stephenson, 29. R. Smith, 35. W. Karlsson, 39. Roy. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18.036. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. W. Karlsson, 3. R. Smith (všichni Vegas).

Carolina - NY Islanders 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Branky: 29. Nečas, 36. Burns - 44. a 52. Nelson, 17. Wahlstrom, 35. M. Martin, 37. Josh Bailey, 59. Parise. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Nelson (NY Islanders), 2. Nečas (Carolina), 3. Josh Bailey (NY Islanders).

Columbus - Boston 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Branky: 9. Grzelcyk (Zacha), 25. Coyle, 36. DeBrusk, 40. Pastrňák. Střely na branku: 30:35. Diváci: 16.162. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Pastrňák, 3. DeBrusk (všichni Boston).

New Jersey - Colorado 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 43. J. Hughes. Střely na branku: 23:24. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas a z 24 střel neinkasoval. Pavel Francouz odchytal za Colorado 58:27 minuty, inkasoval jeden gól z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci: 12.502. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. J. Hughes, 3. Marino (všichni New Jersey).

Vancouver - Pittsburgh 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 21. a 57. Horvat, 14. Pearson, 51. Kuzmenko, 58. J.T. Miller - 37. Rakell. Střely na branku: 29:35. Diváci: 18.528. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. S. Martin, 3. Kuzmenko (všichni Vancouver).

Arizona - Winnipeg 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 11. a 16. Fischer - 16. Perfetti, 49. Scheifele, 61. Wheeler. Střely na branku: 21:35. Brankář Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval tři góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. David Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, inkasoval dva góly z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 90,5 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Fischer (Arizona), 2. Wheeler, 3. Perfetti (oba Winnipeg).