Mrázkův náhradník vychytal Carolině finále Východní konference

před 3 hodinami

Hokejisté Caroliny porazili doma New York Islanders 5:2, poprvé v klubové historii ovládli sérii 4:0 a postoupili do finále Východní konference NHL.

Na dosah má finále Západní konference Dallas, který vyhrál na ledě St. Louis 2:1 a v sérii vede 3:2 na zápasy.

V brance Caroliny opět chyběl Petr Mrázek, který utrpěl ve druhém utkání série s Islanders zranění v dolní části těla. Český gólman už poslední dva dny trénoval. "To je dobré znamení," řekl kouč Rod Brind'Amour, který ale nechce Mrázkův návrat uspěchat. "Dokud nebude stoprocentně v pořádku, nemělo by to smysl. Je rozdíl mezi gólmany a hráči v poli, kteří dokážou zranění skrýt. Gólman ale musí být úplně fit, aby se cítil dobře při zákrocích," vysvětlil.

Navíc Curtis McElhinney podal opět spolehlivý výkon, kryl 26 z 28 střel a nerozhodil ho ani rychlý gól. Už ve třetí minutě ho překonal Matthew Barzal v přesilové hře z dorážky. Stejným způsobem, ale v početní výhodě, brzy vyrovnal Sebastian Aho. Klíčový úder zasadila Carolina soupeři v rozmezí 23. až 29. minuty, kdy odskočila soupeři zásluhou branek Teuva Teräväinena, Grega McKegga a Justina Williamse na 4:1.

"Klíčem k úspěchu v sérii je, že kdykoli je to možné, musíte soupeři ukázat svou sílu. Znejistit ho, donutit ho k tomu, aby o sobě pochyboval. Na začátku druhé třetiny jsme je zatlačili, dali několik gólů, a tak se vyhrává série. Řekli jsme jim tím, že to budou mít těžké, a také měli," uvedl kapitán Williams, jehož trefa pro něj byla stým bodem v play off.

Trenér Islanders Barry Trotz ještě zkoušel se zápasem něco udělat po třetím inkasovaném gólu výměnou gólmanů. Robina Lehnera, který v předchozí sérii přiváděl k šílenství Pittsburgh a pustil jen šest branek ve čtyřech zápasech, nahradil Thomas Greiss. "Dostali jsme ránu do nosu, hledal jsem způsob, jak dát týmu jiskru. Hodně těžce jsme se v sérii gólově prosazovali a nakonec jsme se do zápasu už nevrátili," řekl kouč.

Trotz přišel k Islanders před sezonou z Washingtonu, který dovedl loni k zisku Stanleyova poháru, a udělal s týmem kus práce. Nejvíce markantní rozdíl je v obranné hře. Zatímco v minulé sezoně inkasovali Islanders nejvíce branek v soutěži, tentokrát jich dostali nejméně ze všech.

"Za našimi úspěchy v sezoně stálo, že jsme dokázali ostatní týmy ubránit a otrávili jsme jim hru. Když tlačili, obvykle jsme udeřili a frustrovali je tím. Přesně tohle dělala Carolina nám. Celou sérii jsme je naháněli," přiznal Trotz, že je Hurricanes porazili jejich vlastními zbraněmi.

Z přečíslení dva na jednoho zvýšil ve třetí třetině uzdravený Andrej Svečnikov a Brock Nelson už jen snížil. Carolina se od roku 2002 probojovala do play off jen čtyřikrát, ale pokaždé potom šla až do finále konference. "Hodně to pro nás všechny znamená," komentoval postup Williams. Jejich dalším soupeřem bude vítěz série Boston - Columbus, která je vyrovnaná 2:2. "Nemáme favorita. Budeme připravení na kohokoli," řekl obránce Justin Faulk.

Dallas nasměroval k mečbolu ve třetí minutě Jason Spezza, když si sjel před branku na přihrávku Tylera Seguina od zadního mantinelu a přesně zamířil nad lapačku Jordana Binnigtona. Druhý gól přidal zhruba v polovině utkání Esa Lindell bekhendovou střelou z mezikruží. Po chybné rozehrávce brankáře Bena Bishopa snížil ve 48. minutě Jaden Schwartz, ale jinak hostující gólman zlikvidoval 38 střel a stal se největší hvězdou zápasu.

"Snažíte se pomoct s rozehrávkou, jak jen to jde, a občas se tohle stane. Chtěl jsem soupeře zmást, kam puk odehraju, ale nedal jsem do toho dost síly. Byl jsem naštvaný, ale pustil jsem to z hlavy a snažil se zavřít bránu. Jsem rád, že se to povedlo. Ještě ale potřebujeme jednu výhru," uvedl Bishop. "Blues byli lepším týmem než my, ale Ben Bishop byl rozdílovým hráčem jako mnohokrát v sezoně," řekl kouč Dallasu Jim Montgomery.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

Carolina - NY Islanders 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky: 5. Aho, 23. Teräväinen, 24. McKegg, 29. Williams, 56. Svečnikov - 3. Barzal, 59. B. Nelson. Střely na branku: 21:28. Diváci: 19.495. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. Aho, 3. McElhinney (všichni Carolina). Konečný stav série: 4:0.

Západní konference - 5. zápas:

St. Louis - Dallas 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 49. Schwartz - 3. Spezza, 27. Lindell. Střely na branku: 39:27. Diváci: 18.542. Hvězdy zápasu: 1. Bishop, 2. Lindell (oba Dallas), 3. Schwartz (St. Louis). Stav série: 2:3.