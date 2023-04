Chytil pomohl udržet naděje Rangers, Toronto slaví postup v play off po 19 letech

Útočník Filip Chytil přispěl asistencí k výhře hokejistů New York Rangers v 1. kole play off NHL nad New Jersey 5:2. Jeho tým uspěl po třech porážkách za sebou a vybojoval si sedmý zápas. Toronto postoupilo do druhého kola poprvé od roku 2004. Maple Leafs v šestém zápase porazili Tampu Bay 2:1 v prodloužení a sérii ovládli 4:2. Po výhře 5:4 na ledě Los Angeles slaví postup také Edmonton.

Chytil se do statistik zapsal v 53. minutě, když se zapojil do akce před gólem Bradena Schneidera. Jednadvacetiletý bek svou první trefou v play off zvýšil na 5:1 a vyhnal z branky Akiru Schmida. Švýcarského gólmana nahradil Vítek Vaněček, jenž si zachytal poprvé od konce druhého utkání. Po dlouhých 19 letech se přes první kolo dostali hokejisté Toronta. O postupu Maple Leafs rozhodl v páté minutě prodloužení kapitán John Tavares. Kanadský útočník objel branku a z otočky překonal Andreje Vasilevského. Jeho střelu za ruského gólmana tečoval obránce Lightning Darren Raddysh. Postup slavil také Edmonton, vítěznou branku Oilers v Los Angeles vstřelil v čase 56:57 Kailer Yamamoto. Dvěma góly a asistencí se blýskl Klim Kostin. Connor McDavid zakončil zápas s jedním gólem a jednou asistencí a v play off si polepšil na 10 bodů. Nejproduktivnější hráč Oilers Leon Draisaitl má ještě o bod více. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 6. zápasy: Tampa Bay - Toronto 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Branky: 45. Stamkos - 34. Matthews, 65. Tavares. Střely na branku: 32:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Samsonov (oba Toronto), 3. Vasilevskij (Tampa Bay). Konečný stav série 2:4 NY Rangers - New Jersey 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Branky: 20. Kreider, 31. Zibanejad, 39. Tarasenko, 49. Goodrow, 53. B. Schneider (Chytil) - 12. Lazar, 56. Mercer. Střely na branku: 24:36. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 2:18 minuty a nečelil žádné střele. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Tarasenko, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers). Stav série 3:3. Západní konference - 6. zápas: Los Angeles - Edmonton 4:5 (1:2, 2:2, 1:1) Branky: 9. Durzi, 27. Kempe, 29. Fiala, 48. Danault - 13. a 31. Kostin, 2. McDavid, 25. Draisaitl, 57. Yamamoto. Střely na branku: 44:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Danault (Los Angeles). Konečný stav série 2:4.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!