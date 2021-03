Kubalík pomohl Chicagu gólem k vítězství, přesně mířil i Vrána

Útočník Dominik Kubalík pomohl Chicagu gólem k výhře 4:3 po nájezdech nad Tampou Bay. Střelecky se v NHL prosadil také Jakub Vrána z Washingtonu.

Gól útočníka Dominika Kubalíka pomohl hokejistům Chicaga v NHL k výhře 4:3 po samostatných nájezdech nad Tampou Bay. V poraženém týmu si připsal dvě asistence Ondřej Palát.

V utkání Bostonu s Washingtonem bodovali tři čeští hráči: asistencí k pátečnímu vítězství Bruins 5:1 přispěli Davidové Krejčí s Pastrňákem, jedinou trefu Capitals obstaral Jakub Vrána. Vítek Vaněček vydržel v brance Washingtonu do čtvrtého inkasovaného gólu, zápas pak dochytal Ilja Samsonov.

Tampa zvládla vstup do utkání s Chicagem na výbornou a v 11. minutě vedla po gólech Anthonyho Cirelliho a Alexandera Killorna 2:0. Na obou brankách se nahrávkami podílel Palát. "Výborně jsme začali, dostali jsme se do dvoubrankového vedení, ale bohužel jsme o něj relativně rychle přišli. To by se nám nemělo stávat," řekl novinářům český útočník.

Blackhawks dokázali zásluhou dvou gólů Alexe DeBrincata srovnat. Třiadvacetiletý Američan vstřelil 100. a 101. branku v NHL. Na překonání stogólové hranice mu stačilo 255 zápasů, nejméně z aktivních hráčů Blackhawks. Nejblíže DeBrincatovi je momentálně pauzírující kapitán Jonathan Toews, který potřeboval o dvanáct utkání víc.

"Do zápasu jsem šel s vědomím, že mám na kontě 99 gólů a můžu překonat stovku. Je to hezký pocit vstřelit jubilejní branku, ale není to jen o mně. Spoluhráči hrají výborně a hledají mě v ideálních pozicích," řekl DeBrincat, s čtrnácti góly nejlepší střelec Blackhawks v ročníku.

Tampa se na začátku třetí části dostala díky gólu obránce Ryana McDonagha znovu do vedení. Do prodloužení však následně poslal zápas Kubalík, který v čase 46:00 doklepl do branky střelu Duncana Keitha. Plzeňský rodák je s 19 body (9+10) druhým nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Bod navíc přisoudil Blackhawks v samostatných nájezdech jediný úspěšný exekutor Philipp Kurashev.

Boston rozhodl o vítězství nad Washingtonem v úvodních dvou třetinách, po kterých vedl 4:0. Třetí branku vstřelili Bruins po parádní souhře první formace, rychlý přechod do útoku zakončil po Pastrňákově asistenci Patrice Bergeron. Na začátku třetí části našel Krejčí bekhendovou přihrávkou Nicka Ritchieho a ten zvýšil už na 5:0. Zkušený český útočník si připsal 11. asistenci v ročníku, na branku stále čeká.

"Hráli jsme jeden za druhého, byl to povedený zápas. Dneska jsme vyhráli pro Brandona (Carla), je důležitou součástí našeho týmu," podpořil Bergeron obránce Carla, který po srážce s Tomem Wilsonem utkání nedohrál.

Jediný gól Capitals vstřelil z pravého kruhu pro vhazování Vrána. "Ve druhé třetině jsme udělali několik chyb, kterých Boston dokázal využít. Dostali jsme tři góly, ale snažili jsme se opět najít rytmus, to bylo to jediné, co jsme mohli udělat. Musíme se poučit z chyb a co nejrychleji na dnešní zápas zapomenout," řekl český útočník.

Jubilejní 700. asistenci si u Vránovy trefy připsal Nicklas Bäckström. Švédský útočník dosáhl na tuto hranici jako první hráč v historii Capitals. "Dnes to byl těžký zápas, musíme se z něho poučit. Boston hrál rychle, lépe předvídal, prostě nás přehrál," zhodnotil duel Bäckström.

San Jose proti Vegas smazalo tříbrankovou ztrátu a vybojovalo prodloužení. V něm však byli úspěšnější Golden Knights a díky druhé brance Maxe Paciorettyho v utkání se radovali z vítězství 5:4. Vegas vyhrálo popáté v řadě a drží se na prvním místě Západní divize.

Druhou příčku na Západě uhájilo mužstvo St. Louis, které přehrálo Los Angeles 3:2 v prodloužení. Dva body Blues zařídili David Perron a Mike Hoffman. Perron vstřelil obě branky v základní hrací době a Hoffman po minutě a půl rozhodl nastavení. Kings prohráli popáté v řadě a na čtvrtou Minnesotu ztrácejí čtyři body.

Colorado porazilo Anaheim 3:2 v prodloužení a udrželo si třetí příčku v divizi. Čtvrtá zůstává Minnesota, která zvítězila na ledě Arizony 5:1.

NHL:

Boston - Washington 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 15. a 35. Marchand, 27. Frederic, 30. Bergeron (Pastrňák), 42. N. Ritchie (Krejčí) - 54. J. Vrána. Střely na branku: 25:32. Vítek Vaněček odchytal za Washington 35:43 minut, inkasoval čtyři góly z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bergeron, 3. Halák (všichni Boston).

Chicago - Tampa Bay 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 13. a 28. DeBrincat, 46. D. Kubalík, rozhodující sam. nájezd Kurashev - 3. Cirelli (Palát), 11. Killorn (Palát), 44. McDonagh. Střely na branku: 27:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Chicago), 2. Killorn (Tampa Bay), 3. M. Subban (Chicago).

Colorado - Anaheim 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 35. a 63. Ničuškin, 38. Saad - 20. Henrique, 23. Silfverberg. Střely na branku: 34:28. Bez diváků.

Los Angeles - St. Louis 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 37. J. Carter, 41. D. Brown - 3. a 60. Perron, 62. Hoffman. Střely na branku: 30:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Perron (St. Louis), 2. D. Brown (Los Angeles), 3. R. O'Reilly (St. Louis).

Arizona - Minnesota 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Branky: 45. Keller - 5. Zuccarello, 14. Hunt, 15. Bjugstad, 26. Greenway, 59. Fiala. Střely na branku: 25:27. Diváci: 2541 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Zuccarello (oba Minnesota), 3. Keller (Arizona).

San Jose - Vegas 4:5 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 27. Burns, 33. Nieto, 47. Couture, 59. Labanc - 23. a 62. Pacioretty, 6. R. Smith, 8. Stephenson, 41. Tuch. Střely na branku: 29:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty (Vegas), 2. Couture, 3. E. Karlsson (oba San Jose).