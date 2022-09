"Odporné, peníze navíc nepotřebujete." Reklamě v NHL neunikl ani ikonický dres

Tabu padlo. Na "posvátných" dresech klubů hokejové NHL se začíná objevovat reklama. Zásadní změna přinese lize desítky milionů dolarů navíc, ne všichni jsou ale nadšeni.

Kontroverzní novinka, o které NHL rozhodla už před rokem, nyní znovu získává pozornost, neboť kluby ji konečně mohou uvést do praxe.

Sponzorovaný dres pro nadcházející sezonu zatím oznámila zhruba čtvrtina soutěže, konkrétně Arizona, Columbus, Minnesota, Pittsburgh, St. Louis, Vegas, Washington a Montreal.

Nejde o extrémní změnu, nová reklama má přísně vymezená pravidla. Například se musí vejít do obdélníku 7,6 na 8,9 centimetru na přední straně dresu a nesmí propagovat alkohol, tabák, marihuanu nebo cokoliv sexuálního.

Předpokládá se, že za relativně malý obdélník zaplatí zájemci čtyři až deset milionů dolarů za sezonu. Pokud vezmeme v úvahu horní hranici, tak zhruba tolik stojí ročně jedna ligová superhvězda. NHL má za to, že díky nové reklamě vydělá přes sto milionů navrch. Chce tak kompenzovat ztráty z "covidových" ročníků.

Za prolomením tabu však nestojí jen koronavirová pandemie a související ekonomické potíže.

S reklamou na dresu, tehdy jen tréninkovém, přišly už v roce 2010 Calgary a Chicago. Šest let nato vyvolalo větší rozruch komerční logo doplňující uniformy mužstev na Světovém poháru - NHL testovala, kolik na tom vydělá a jak zareaguje publikum. Další zlom pak přinesla konkurenční NBA, která v roce 2017 jako první z velkých severoamerických lig "ozdobila" dresy reklamou.

Ke čtvrtině NHL, která už sponzorovaný úbor ohlásila, by se brzy měly přidat další týmy, ale ne všechny. Obchodní ředitel zámořské ligy Keith Wachtel odhaduje, že asi polovina klubů zatím pojede podle starých pořádků.

Zatímco některým rozšiřování reklamy vadí, jiní jsou shovívaví. "Nemám s tím problém," prohlásil analytik stanice TSN a bývalý útočník a funkcionář Dave Poulin. "Také nemám problém se zvyšováním platového stropu a tím, když si někdo bude moct dovolit podepsat superhvězdu," dodal s odkazem na pozitiva vyšších příjmů.

Z klubů, které už si svůj dres "ozdobily", zřejmě nejvíc narazili montrealští Canadiens. Nášivka Royal Bank of Canada s jejich ikonickým úborem příliš nesplývá.

"Je to tým původní šestky, jeden z nejbohatších v celé lize. Peníze navíc nutně nepotřebuje, to si řekněme na rovinu," spustil ve svém podcastu Dropping the Gloves někdejší hokejový bijec John Scott, který si za Montreal zahrál v jednom utkání.

"Canadiens mají jeden z nejikoničtějších dresů nejen v hokeji, ale ve sportu vůbec. A zničí ho tím, že na něj dají hloupou nášivku, která zabírá víc místa než kapitánské céčko. Je to vážně odporné," pokračoval.

Předpokládá, že reklamy přímo na hráčích budou v NHL přibývat, přestože liga tvrdí, že v dohledné době o tom neuvažuje. "Začalo to helmami, teď jsme u dresu. Za pět deset let budou reklamy i na kalhotách, lapačce nebo na bruslích. Nemyslím si, že se dostaneme na úroveň evropských lig, kde vypadáte jako billboard, ale reklam přibude. To si zapamatujte," vzkázal Scott.

"Nemyslím si, že je to zas tak hrozné, a vím, že lidé potřebují vydělávat peníze, ale mně se to prostě nelíbí," dodal.

Jiný přístup než Montreal a spol. prozatím zaujal Edmonton, který by v nadcházející sezoně měl nastupovat s čistými dresy. Reklamu na helmě, která se v lize ujala v posledních dvou ročnících, pak hráči Oilers budou nosit jen při zápasech na hřišti soupeře, doma ne.