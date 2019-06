Předčasné oslavy titulu se vymstily. Možná je náš příběh napsaný takhle, věří Blues

před 1 hodinou

Hokejisté St. Louis prohráli v šestém finále NHL s Bostonem 1:5 a vítěze Stanley Cupu určí až rozhodující sedmé střetnutí. Blues ztratili první šanci na zisk premiérového triumfu, přestože měli v zápase mnoho šancí. Hokejové štěstí se možná cítilo uražené.

A to proto, že někteří lidé v St. Louis brali finálovou sérii už za stavu 3:2 pro Blues jako rozhodnutou. Deník St. Louis Post-Dispatch uveřejnil před šestým zápasem reklamy s gratulací k zisku premiérového Stanley Cupu a také dopis od majitele klubu Toma Stillmana.

Ten děkoval hráčům i fanouškům za jejich podporu na cestě za prvním pohárem v dějinách klubu. "Už se těšíme na oslavy s vámi v průvodu s pohárem na Market Street," citovaly noviny Stillmana.

Předčasně blahopřála Blues k titulu i společnost Enterprise, jejíž jméno nese stadion v St. Louis. Jeden z hlavních sponzorů představil speciální klubové logo ověnčené pohárem a nápisem "Stanley Cup Champions".

Místo bujarých oslav však na zmíněné Market Street, kde sledovaly zápas na velkoplošných obrazovkách tisíce příznivců, zavládlo po porážce 1:5 zklamání. Finálový souboj rozetne až sedmá bitva.

"Když člověk něco takového zahlídne, dodá mu to speciální motivaci, to je jasné," řekl útočník Bostonu Jake DeBrusk, který jako jeden z mnoha hráčů Bruins zaznamenal předčasná prohlášení v St. Louis.

Deník St. Louis Post-Dispatch počítal s vítězstvím Blues v šestém finále:

Boston se na utkání, v němž mu šlo o bytí a nebytí, výborně připravil, v první třetině využil přesilovku pět na tři a potom náskok pečlivě bránil. "Hráli jsme dobře a chytře dozadu, navíc jsme proměnili naše šance," potěšilo Patrice Bergerona, který motivoval spoluhráče proslovem.

"Byla to přesně ta slova, která jsme potřebovali slyšet. Ujasnili jsme si, za čím jdeme. Když mluví někdo jako Patrice, zkrátka posloucháte. Na ledě jsme pak ukázali, že když jde opravdu do tuhého, dokážeme se spojit. Jsme vděční za sedmý zápas," řekl obránce Charlie McAvoy.

Zatímco v předchozím průběhu nejen finálové série se skloňoval hlavně příběh nováčka v brance Blues Jordana Binningtona, v šestém duelu zářil finský gólman Bostonu Tuukka Rask. Deptal útočníky v modrém, zapsal 28 zákroků a předvedl několik vynikajících kousků.

"Je adeptem na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, ať už sedmé utkání vyhraje kdokoliv," napsal redaktor kanadského webu Sportsnet Chris Johnston. "Nejlepší hráč na ledě," měl jasno McAvoy.

Ovšem v polovině zápasu to byl právě McAvoy, kdo Raskovi pomohl při přesilovce St. Louis s jedním z klíčových zákroků. Alex Pietrangelo pálil bekhendem do tyčky, puk se potom octl za zády finského gólmana a McAvoy ho odehrál ze vzduchu do brankářských kalhot Raska.

"Slyšel jsem, že někdo trefil puk hokejkou. Snažil jsem se ho chytit za zády a uvízl mi nakonec v kalhotách," popisoval bostonský hrdina.

S jedním z klíčových zákroků pomohl Raskovi obránce McAvoy:

"Přestáli jsme bouři," oddechl si Rask a zřejmě měl na mysli druhou část zápasu, ve které St. Louis soupeře přitlačil. Ve třetí třetině už dominoval Boston, vyhráli ji 4:1 a odmítl závěrečné drama. Kanonádu odstartovalo nenápadné nahození obránce Brandona Carla od modré čáry.

Opěvovaný Binnington v tomto případě zaváhal a neposedný kotouč mu přes vyrážečku proskákal do branky. "Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. Pak jsme dostali pár nešťastných gólů po smolných odrazech," litoval domácí trenér Craig Berube.

"Je to hokej v červnu," komentoval vítěznou Carlovu trefu útočník Blues David Perron. "Už brzy před zápasem bylo na stadionu mnoho lidí, už při rozbruslení bylo cítit, že led nebude zrovna v dobrém stavu," postavil se Perron za svého brankáře, kterého odraz puku nepříjemně zaskočil.

Vítězný gól Bostonu po Carlově nahození od modré čáry:

"Musíme teď zkusit vyhrát pohár venku. Bude to těžká práce, ale věříme si," prohlásil útočník Blues Ryan O'Reilly. Důvod věřit si hráči z Missouri rozhodně mají. Vždyť domácí tým vyhrál ve finálové sérii dosud pouze dvakrát, hosté rovnou čtyřikrát. Šance by měly být znovu vyrovnané.

St. Louis je v letošním play off nejlepším týmem na cizích kluzištích, drží si skvělou bilanci devíti vítězství z 12 utkání venku. "Možná je náš příběh napsaný právě takhle, venku hrajeme opravdu dobře," řekl O'Reilly.

V Bostonu zase věří, že se bude opakovat obrat z 2:3 na 4:3 ve finálové sérii stejně jako v roce 2011. Tehdy Bruins otočili sérii proti Vancouveru a získali šestý Stanley Cup v historii klubu. Sedmé utkání se však hrálo v Kanadě, letos si speciální zápas poprvé v dějinách užije Boston.