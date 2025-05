České hvězdy v nelichotivém zámořském výběru. Mezi těmi, kteří vybuchli

Útok Matthew Tkachuk - Auston Matthews - Nikita Kučerov, v obraně Drew Doughty s Dougiem Hamiltonem, v bráně Connor Hellebuyck. Na první pohled to vypadá jako All Star sestava. Ve skutečnosti ale jde o výřez z novinářského výběru největších zklamání letošního play off NHL. Jsou v něm i čeští hokejisté.

Jednadvacetičlenný tým dal dohromady Sean McIndoe z online deníku The Athletic. Vybral především vypadnuvší hráče z play off, ale neopomněl ani ty, kteří o Stanley Cup stále bojují. Viz přítomnost Tkachuka, jenž sice za Floridu boduje, ale v posledních 14 zápasech skóroval jen dvakrát. Spekuluje se, že hraje se zraněním. Prvním zmíněným Čechem ve výběru je útočník Martin Nečas, který s Coloradem vypadl v sedmidílné bitvě prvního kola proti Dallasu. "Říkejte tomu efekt Mikka Rantanena, protože Nečas nehrál špatně - jeho pět bodů stačilo na dělené třetí místo v týmu. Když ale na druhé straně září chlápek, za kterého jste v podstatě byli vyměněni, světla reflektorů se více zaměřují na vaši produkci. A Nečas měl v sérii jen jeden gól a čtyři asistence, zatímco Rantanen se dostal na čísla pět a sedm," zdůvodnil svou volbu McIndoe. Colorado letos vyměnilo Rantanena do Caroliny, klubu z druhé konference. Právě tak získalo balík s Nečasem. Hvězdný Fin se však později překvapivě stěhoval ještě jednou. A zrovna k diviznímu rivalovi Colorada. V sérii proti Dallasu logicky zesílilo porovnávání obou mužů. Martin Nečas v sérii prvního kola Stanley Cupu proti Dallasu | Foto: Reuters Zatímco v základní části se po výměně více dařilo Nečasovi, důležitější play off patřilo Rantanenovi, alespoň z pohledu prvního kola. Vedení Colorada si tak za trejd své dlouholeté opory vysloužilo kritiku. "Hvězdy se nevyměňují za křoví. Při nejhorší prohře v sedmém zápase v dějinách Avalanche byli Martin Nečas a Brock Nelson (ten byl součástí jiné výměny, pozn. red.) od začátku do konce jen pasažéři," stálo v komentáři listu The Denver Post. Ale zpět k výběru největších zklamání. Vedle Nečase do něj z Čechů pronikl ještě centr Vegas Tomáš Hertl, pro něhož vyřazovací boje skončily ve druhém kole proti Edmontonu. "Hertl v play off neuspěl podruhé v řadě, v jedenácti zápasech zaznamenal jen tři góly a pět bodů. Neschopnost Golden Knights zažehnout ofenzivu, když ji potřebovali, se u nich řešila víc než cokoliv jiného. A Hertlova lajna byla velkou součástí tohoto problému," napsal McIndoe. Hertl vyhořel především proti Edmontonu, kdy v pěti utkáních nezaznamenal jediný bod. Svými výkony v základní části přitom leckoho navnadil. Tomáš Hertl bojuje před brankou Edmontonu v sérii druhého kola play off NHL | Foto: Reuters "Jsem sám ze sebe zklamaný, že jsem nedokázal více pomoct. Že jsem nedokázal najít způsob, jak dát pár gólů. Určitě bude těžké se za tímhle druhým kolem ohlížet," prohlásil sám Hertl. Na druhou stranu, hrál s poraněným ramenem. Proto také neprošel výstupní zdravotní prohlídkou a nemohl pomoci české reprezentaci na uplynulém mistrovství světa. O Stanleyův pohár hrají už jen dva Češi. Centr Tomáš Nosek a brankář Vítek Vaněček postoupili s Floridou do finále. Ani jeden z nich ale nemá výraznou roli. Nosek vede čtvrtou formaci a Vaněček kryje záda jasné jedničce Sergeji Bobrovskému, v aktuálním play off zatím neodchytal ani minutu.