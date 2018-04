před 6 minutami

Philadelphia Flyers porazila New York Rangers 5:0 a zajistila si postup do play off. Vyřazovací část si tak zahrají i Jakub Voráček, Radko Gudas, Michal Neuvirth a Petr Mrázek. V zápase proti Rangers překonal díky hattricku stobodovou hranici Claude Giroux, který se tak stal třetím hráčem v sezoně, který magickou metu pokořil. Jakub Voráček si připsal asistenci u první branky Philadellhie a sezonu zakončil s 85 kanadskými body (20+65). Asistenci zaznamenal také Radko Gudas.

