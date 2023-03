Tisková chyba? žasnou v NHL nad výměnou. Klub souhlasil s "nehoráznou" cenovkou

Před letošní uzávěrkou přestupů v hokejové NHL změnilo působiště několik hvězd. Stejný nebo možná ještě větší rozruch však vyvolala výměna relativně neznámého Tannera Jeannota, a to kvůli přemrštěné protihodnotě.

Třiasedmdesátiletý David Poile vede Nashville jako generální manažer od vzniku klubu v roce 1998, po sezoně ale v této funkci skončí. Ještě před odchodem nicméně stihl upéct jednu z nejsenzačnějších výměn za dlouhé roky.

Skoro to vypadá, že dostal dárek na rozloučenou. Za tvrdého, ale nikterak hvězdného útočníka Jeannota totiž od Tampy získal napěchovaný "balík".

Byl v něm solidní 24letý obránce Cal Foote a hlavně pět (!) draftových výběrů, konkrétně třetí, čtvrté a páté kolo v roce 2023, druhé kolo 2024 a podmíněné první kolo 2025 (pokud půjde o jednu z prvních deseti voleb celkově, Tampa si ji nechá a Nashvillu pošle náhradu, což zpravidla bývá výběr v prvním kole v dalším roce).

"Ohromující," hodnotil výměnu pro web The Athletic nejmenovaný funkcionář z konkurenčního klubu. "Pořád čekám na to, až mi někdo řekne, že šlo o tiskovou chybu."

Nebyl zdaleka jediný, kdo nevěřícně zíral. Jeannot stál víc než kdejaká hvězda.

Abyste si udělali lepší obrázek o nevyváženosti trejdu, na chvíli si představte, že jste generálním manažerem týmu NHL a využijete tzv. offer sheet, což je negentlemanská nabídka smlouvy chráněnému volnému hráči jiného klubu.

Pokud takového hráče - protože o něm máte vysoké mínění - zkusíte nalákat roční gáží mezi 6,3 a 8,4 miliony dolarů a jeho zaměstnavatel na to nezareaguje dorovnáním nabídky, je hokejista váš. "Okradenému" klubu pak ale musíte poslat jako kompenzaci volbu v prvním, druhém a třetím kole draftu.

Tampa obětovala za Jeannota podstatně víc. Jeho hodnota je přitom hluboko pod 6,3 miliony.

Pětadvacetiletý Kanaďan zabírá pod platovým stropem 800 tisíc dolarů, čímž jen lehce přesahuje minimální plat v soutěži. Po sezoně mu sice končí smlouva a dostane přidáno, ale ne o několik milionů.

Nepatří totiž mezi hvězdy. Za Nashville odehrál v této základní části 56 zápasů a bodoval 14krát (5+9), je tedy podobně produktivní jako David Kämpf nebo Radek Faksa. Jízliví kritici už poznamenali, že Tampa poslala jednu draftovou volbu za každý křídelníkův gól.

Jeannot na druhou stranu vládl útočníkům Nashvillu v bodyčecích a zblokovaných střelách, devětkrát se popral. V minulém ročníku navíc posbíral skvělých 41 bodů (24+17), takže umí vynikat nejen tvrdostí.

Generální manažer Tampy Julien BriseBois cítil, že právě Jeannota potřebuje do vyřazovacích bojů a - podobně jako několikrát v minulosti - mu nevadilo si připlatit. Tampa je totiž na vrcholu či lehce za vrcholem sil. Předloni obhájila Stanley Cup, loni postoupila do finále. Teď má další šanci na dlouhou jízdu, takže zbrojí, co to jde, na úkor budoucnosti. Tak to v NHL chodí.

BriseBois proto ztracených výběrů v draftu nelituje. "Žádný z hráčů, které bychom draftovali, by nám nepomohl letos, příští a nejspíš ani ten další rok. Když to dáte do tohoto kontextu, je z toho nakonec dost snadné rozhodnutí," prohlásil.

Málokterý hokejista dokáže v NHL zářit hned po draftu jako Sidney Crosby. Někteří nejdřív potřebují pár let na rozvoj, mnozí jiní, zejména ti z pozdějších kol, do slavné soutěže vůbec neproniknou. Proto manažer Tampy našel u analytiků i médií zastání, byť nevyváženost trejdu prakticky nikdo nerozporuje.

Jak poznamenal list Tampa Bay Times, "není pochyb o tom, že cena za Jeannota je nehorázná".