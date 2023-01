Jako ve škole. Hvězdy NHL koukaly při hře do tabletů, naštvaný trenér jim je sebral

Kanaďan s českými kořeny Travis Konecny prožívá v hokejové NHL životní sezonu. I proto, že s nadřízenými důkladně analyzuje svou hru pomocí pokročilých statistik. Nyní však o jednu technologickou vymoženost přišel. Na střídačce už nemůže používat tablet.

Co bylo dřív v NHL nemyslitelné, je teď vcelku běžné. Když hokejista dokončí střídání, na lavičce místo hovoru s parťákem či sledování hry popadne tablet a prohlíží si videozáznam toho, co na ledě právě předvedl, aby například zjistil, jestli něco nemohl udělat lépe.

Trenér Philadelphie John Tortorella však s tímto trendem ztratil trpělivost. Zhruba před týdnem tablety na své střídačce s okamžitou platností zakázal.

"Chceme, aby se hráči starali o příští střídání a chápali, jak se hra zrovna vyvíjí. Myslím, že s tím máme velký problém," prohlásil. "Nemůžete totiž vnímat, co se na ledě odehrává, pokud pořád koukáte do tabletu. Proto jsme je hráčům vzali."

Používání tabletu na lavičce podle Tortorelly přispívá i k více chybám ve zbytku utkání, ne k jejich odstranění, jak si myslí jiní.

"Nechci, aby hráči přemýšleli o svém posledním střídání a rozpitvávali ho, když půjdou znovu na led za minutu a půl nebo někdy ještě dříve," doplnil 64letý kouč.

Není to poprvé, co se postavil proti novotám. V minulosti mu vadilo třeba přílišné spoléhání na pokročilé statistiky nebo showmanství v podobě nových kliček na úkor tvrdé práce.

Zákazem tabletů znovu upoutal pozornost, pochopitelně si mohl přečíst i uštěpačné poznámky. Že ho někteří mají za staromilce, který se k hráčům chová jako k žákům ve škole, však neřeší. "Je mi úplně u pr…, jak jsem vnímaný, vážně," podotkl svým osobitým stylem.

Někteří hokejisté napříč severoamerickou ligou nepoužívají tablety vůbec nebo jen v rámci přesilovek, kdy zkoumají, jestli by v příští početní výhodě nešlo protivníka něčím překvapit.

Jiní však po elektronické pomůcce sahají prakticky pořád. Ve Philadelphii do této kategorie spadá 25letý křídelník Konecny, který hraje v životní formě. Po 39 zápasech má na kontě 48 bodů (24+24) a je jasným lídrem mužstva v gólech i celkové produktivitě.

Pokud nezvolní, pokoří hranici 90 bodů. Doteď přitom v jedné základní části nasbíral maximálně 61 bodů a v posledních letech se spíš trápil. Až přišla na přetřes otázka, jestli si skutečně zaslouží roční gáži 5,5 milionu dolarů.

Co se změnilo? Možným vysvětlením raketového vzestupu je, že Konecny na konci minulého ročníku začal úzce spolupracovat s Danielem Brierem, zvláštním asistentem generálního manažera Flyers, a Ianem Andersonem, jenž v klubu šéfuje analytickému oddělení.

Trojice pomocí pokročilých statistik a videa řešila, co na ledě dělat jinak. Konecny například zjistil, ve kterých pozicích by měl místo střely volit jiné řešení.

Analyzování vlastní hry nepřešlo Konecného ani na střídačce, kde měl po ruce tablet. Měl. Před týdnem se s ním musel rozloučit. "Pořád do té zatracené věci koukal," štvalo Tortorellu.

Mimochodem, hned v prvním utkání po zákazu řídil Konecny vítězství týmu hattrickem. Spoluhráči si z něj však utahovali, protože nemohl po každém střídání popadnout tablet jako obvykle. "Možná je naštvaný, že zmizely," smál se útočník Scott Laughton.

"Ne, je mi to jedno," reagoval pak Konecny.

Veřejně neprotestovali ani další hokejisté Philadelphie. "Podle mě jsou tablety dobrá věc," spustil centr Morgan Frost. "Pro nás hráče je to hezká pomůcka, někdy se chcete kouknout, co se na ledě přihodilo, ale někdy se podíváte, jen abyste se dívali. Myslím, že v tom, že to může odvrátit vaši pozornost, má trenér pravdu."