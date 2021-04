Nebezpečná šílenost, kritizují NHL. Spěchající liga sedře kůži z covidových opozdilců

Přestože mají už jen teoretickou šanci na play off, v příštích dnech budou možná nejsledovanějším týmem NHL. Hokejisté Vancouveru jdou po zhruba měsíční pauze zpátky do hry a čeká je tak nahuštěný program, že se bojí o vlastní zdraví.

Původně měli začít svou túru už v pátek proti Edmontonu, ale nakonec se tak stane až v neděli proti Torontu. Změně předcházela tvrdá kritika od tahouna Canucks J.T. Millera.

"Tohle je jaksi šílené," prohlásil. "Vím, že tady máme nějakou práci, ale čekat od celého našeho mužstva, že bude připravené po jednom tréninku a předzápasovém rozbruslení… těžko se mi to zpracovává."

"To, o co nás žádají, prostě není moc bezpečné," pokračoval. "Doufám, že mě lidé chápou… Normálně jsem strašně soutěživý, ale tohle už není o hokeji a o postupu do play off. Týmu rozhodně věřím, ale tady jde o naše zdraví a bezpečnost. To samé platí pro naše rodiny a děti."

Miller byl nezvykle upřímný. Plány shora ho evidentně naštvaly. Ještě aby ne. Vancouver se měl vrátit do ostrých bojů prakticky bez přípravy a po koronavirové nákaze, která postihla 25 členů klubu. Významnou část z nich, zřejmě kvůli mutacím, trápily příznaky.

"Někteří měli při vycházení schodů potíže s dýcháním," líčil Miller, který se jako jeden z mála nákaze vyhnul. "Ani já se ale necítím připravený znovu nastoupit. Vůbec ne," podotkl.

Dvoudenní odklad mu pomůže, program Vancouveru nicméně zůstává nahuštěný. Čítá 19 zápasů ve 32 dnech (místo původních 31) bez jediného dvoudenního volna. Pětkrát hokejisty čekají dvě klání hned po sobě.

Takové tempo je přece i na mistrovství světa, řeknete si. Jistě, jenže Canucks budou muset s nahuštěným programem válčit dvakrát déle, s minimální přípravou a nedlouho po covidovém řádění. Třeba hlavní kouč Travis Green se z onemocnění stále zotavuje.

NHL naplánovala aktuální základní část na 56 zápasů, kvůli koronavirovým komplikacím ji musela už několikrát prodlužovat. Naposledy právě kvůli Vancouveru o více než týden do 19. května.

Z čísla 56 nehodlá ustoupit. Za "trýznění" Canucks schytala od fanoušků a médií obří porci kritiky. Ústupky na poslední chvíli si veřejnost udobřila jen částečně.

Všichni hráči Vancouveru musejí před návratem na led dostat zelenou od týmového doktora a také kardiologa. Jak je známo, covid může zamávat i se zdravým srdcem profesionálních sportovců.

Ještě před pár dny panovaly v kádru Canucks obavy. Jeden hokejista stanici ESPN přiznal, že je připravený nastoupit, přestože ještě pociťuje takzvanou mozkovou mlhu, která narušuje soustředění či myšlení. Podle lékaře už ale koronavirus v těle nemá.

Pro NHL je důležité, aby i Vancouver odehrál všech 56 zápasů, a to kvůli televizním kontraktům. Jelikož zámořská soutěž má v současném ročníku vzhledem k částečně uzavřeným tribunám jen minimum příjmů ze vstupného, nemůže si dovolit další ztráty.

Canucks, které dělí od play off dvanáct bodů s tím, že mají čtyři zápasy k dobru, se tak na závěr základní části pořádně zadýchají.