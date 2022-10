"Extrémně vysoká" smlouva pro Pastrňáka. Dostane víc než McDavid, myslí si manažer

Davidu Pastrňákovi končí po stávající sezoně smlouva a stále nepodepsal novou. Bostonští Bruins však s jeho agentem jednají prakticky každý den a podle posledních zpráv jsou ochotni nabídnout "extrémně vysokou" smlouvu.

Do nové sezony NHL vstoupil Pastrňák velkolepě. Na ledě Washingtonu vstřelil gól a na další tři přihrál. To jen přiživilo debaty, jaký plat si zaslouží.

Momentálně je na roční gáží 6,7 milionu dolarů, tudíž je výrazně podhodnocený. Smlouva, kterou podepsal před pěti lety, mu však dobíhá a v té další se může těšit na pohádkové, respektive ještě pohádkovější peníze.

"David je samozřejmě výjimečný hráč. Vedení Bruins si uvědomuje, že abychom si ho uvázali k další spolupráci, musíme být agresivní," prohlásil ředitel klubu Charlie Jacobs.

Jednání s Pastrňákovým agentem J. P. Barrym vedou generální manažer Bostonu Don Sweeney a prezident Cam Neely. Vědí, že čím dříve českou superhvězdu podepíší, tím lépe. V létě by o ni totiž mohli přijít bez náhrady. A kdyby se takový scénář blížil, je lepší zvolit výměnu.

Krajnímu řešení však aktuálně nic nenasvědčuje. "Nemáme žádný termín, do kdy bychom chtěli mít hotovo, ale pravidelně komunikujeme. Doufám, že jakmile David bude spokojený, dohodneme se," řekl manažer Sweeney.

Samotný Pastrňák je přesvědčený, že k dohodě dojde, ale jinak se soustředí hlavně na hokej. Boston pod novým trenérem Jimem Montgomerym a s posilami, jako je David Krejčí či Pavel Zacha, hodlá zabojovat o Stanley Cup. Možná na dlouhou dobu naposledy.

Opory klubu Krejčí, Patrice Bergeron a Brad Marchand totiž zestárly. Je jim mezi 34 a 37 lety. Po jejich postupném odchodu může přijít propad do ligového suterénu. I proto, že Bruins mají podle expertů mizernou zásobu mladých talentů.

Momentálně to vychází tak, že Pastrňákovým budoucím centrem by vedle Zachy, jemuž ale po sezoně končí smlouva, mohl být Jack Studnicka nebo John Beecher. Je ale velkou otázkou, jestli se někdo z nich stane elitním středním útočníkem.

"Křídelník, který rád střílí, chce pochopitelně vědět, kdo bude jeho centrem," řekl k Pastrňákovi prezident Neely. "Dali jsme Davidovi jasně najevo, že na střed útoku myslíme. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom zaplnili mezeru, až nějaká vznikne."

Boston by nerad upadl do fáze dlouhodobé přestavby, při níž by se stal ligovým otloukánkem. Proto už si osmiletým kontraktem s roční gáží 9,5 milionu dolarů uvázal klíčového beka Charlieho McAvoye.

Do Pastrňáka podle regionální stanice 98.5 The Sports Hub klidně investuje ještě více peněz. "Více zdrojů nám sdělilo, že Bruins jsou ochotni Pastrňákovi nabídnout extrémně vysoký plat," napsal novinář Ty Anderson s tím, že by šlo o největší kontrakt v klubové historii.

Podle generálního manažera, s nímž mluvil novinář Jimmy Murphy, který Bruins dlouhodobě sleduje, by se Pastrňák mohl v příštím ročníku stát druhým nejlépe placeným hráčem NHL za Nathanem MacKinnonem, který s částkou 12,6 milionu předčí o sto tisíc hokejovou modlu Connora McDavida.

Nejmenovaný manažer opřel svou úvahu o zvěsti, že platový strop by v příštích třech letech mohl stoupat až na 92 milionů, což je oproti nynějšímu stavu vzrůst o zhruba deset milionů. To dává větší prostor na utrácení. Shoda na tak výrazném růstu ale nepanuje.

Jiní jsou proto v předvídání Pastrňákova budoucího kontraktu realističtější. "Podívejte se na Jonathana Huberdeaua, který podepsal s Calgary smlouvu na osm let s roční gáží 10,5 milionu," nabídl srovnání novinář Darren Dreger. "Pastrňák je o tři roky mladší než on. Od této částky se můžete odrazit."

Téměř jistě se Pastrňák stane nejlépe placeným českým hokejistou a svrhne z trůnu Jakuba Voráčka s platem 8,25 milionu dolarů.