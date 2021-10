"Nebyla by to paráda?" NHL láká exotická expanze, led si bude muset přivézt

Před dvěma roky dorazila hokejová NHL do Prahy, teď myslí na ambicióznější výlet. Do Latinské Ameriky. A jak ukazují konkurenční zámořské ligy, nakonec z toho může být víc než jen exhibiční zápasy.

Auston Matthews by byl vzhledem k mexickým kořenům hlavní tváří expanze NHL do Střední Ameriky. | Foto: Reuters

NHL už v Latinské Americe jednou byla. Před 15 roky zamířila do Portorika, kde Rangers i díky dvěma gólům Petra Průchy porazili v přípravě Floridu 3:2.

Od té doby zámořská soutěž dvakrát navštívila Čínu a vcelku pravidelně zajíždí do různých částí Evropy. V tom hodlá pokračovat, ale zároveň by ráda znovu okusila Latinskou Ameriku, konkrétně Mexiko.

"Od klubů už nějaký čas slýcháme, že by si v Mexiku rády zahrály," řekl stanici ESPN zástupce šéfa NHL Bill Daly. Nápad se líbí i jemu. Dodává, že lize jedině prospěje, pokud o sobě dá vědět v různých zemích a kulturách.

"Hrát v Mexiku hokejový zápas… No nebyla by to paráda?" zasnil se centr Toronta Auston Matthews. Pokud k ambiciózní akci skutečně dojde, právě Matthews by měl být její hlavní tváří. Kromě toho, že je globální hokejovou celebritou, má mexickou matku a dokáže promluvit španělsky.

Mexiko chtělo pořádat přípravné duely NHL už před pěti lety a dokonce jednalo s protistranou, ale vedení severoamerické soutěže tehdy mávlo rukou. Nebralo nabídku příliš vážně.

Teď přichází obrat, který vlastně není až tak překvapivý. Aby NHL dál rostla, musí oslovit Kanaďany, ale především Američany hispánského a latinskoamerického původu.

Zvlášť v některých státech jde o klíčovou demografickou skupinu. V Kalifornii, kde sídlí Ducks, Sharks a Kings, tvoří Hispánci kolem 40 procent obyvatel. Stejně jako v Texasu, kde hrají Stars.

Dalším státem v pořadí je Arizona, kde se k hispánskému původu hlásí skoro třetina populace, což je asi dvakrát víc než v 80. letech. Nikoho tak nezaskočí, že tamní Coyotes mají v rámci NHL vůbec prvního většinového majitele s latinskoamerickým původem - Alexe Meruela.

Dallaští Stars zase před časem zaměstnali Ala Montoyu, bývalého gólmana a prvního kubánského Američana v NHL. Má jim pomáhat s přilákáním nových hispánských fanoušků. "Nemůžete je oslovit bez jednoho z nich," prohlásil.

Vydal se třeba na exhibiční fotbalový zápas v Dallasu mezi dvěma nejpopulárnějšími mexickými kluby. Dorazilo skoro 50 tisíc lidí. Montoya příchozí lákal na hokej vedle stadionu a rozdával jim volné vstupenky na Stars. Nakonec ulovil pár stovek potenciálních fanoušků.

"Bylo to fantastické," usoudil. "Lidé se dneska můžou bavit tolika různými způsoby… Nemůžeme tedy spoléhat na to, že si hokej vyberou sami od sebe. Musíme jít za nimi."

Také samotná NHL pomrkává na hispánské příznivce. Před dvěma roky spustila svůj web ve španělštině, čímž poněkud vybočila. Do té doby cílila češtinou, ruštinou nebo švédštinou na fanoušky z hokejových zemí.

Další krok, jako je zmíněná exhibice v Mexiku, však skýtá určité problémy.

Mexiko je sice s téměř 130 miliony obyvatel desátou nejlidnatější zemí světa, ale nemá ani tři tisíce registrovaných hokejistů. S tím souvisí chabá infrastruktura. V celé zemi je jen 18 zimních stadionů a žádný z nich nemá potřebnou kapacitu.

"Aréna je přitom zásadní. Potřebujeme takovou, která by dokázala hostit zápas NHL. A mexické stadiony nejsou zrovna známé svým kluzištěm," přiznal Daly. S instalací ledu v nehokejové hale má však NHL bohaté zkušenosti. Nyní tedy zkoumá, do jakého města by mohla zavítat, přičemž nejvíc ji láká Mexico City, které má se všemi přilehlými oblastmi téměř 22 milionů lidí.

Hlavní město Mexika už ostatně hostilo basketbalovou NBA, baseballovou MLB či ligu amerického fotbalu NFL.

Zámořští konkurenti NHL jsou zjevně napřed. NBA dokonce přijala klub z Mexika do své farmářské ligy. O plnohodnotném mexickém týmu pak uvažuje NFL.

NHL má k podobnému kroku daleko, momentálně jen hledá nové fanoušky, ale kdo ví, s čím přijde v budoucnu. Dřív se spekulovalo i o rozšiřování soutěže do Evropy, ale to je kvůli Atlantskému oceánu těžko realizovatelné. Mexiko je blíž, pro některé kluby by bylo příjemnější destinací než Kanada, ale zase klade jiné překážky. Hokeji nezačne holdovat jen tak.