Statistiky jak z hokejového pravěku. Nepochopitelné, komentuje šéf ruského nováčka

Ruský křídelník Kirill Marčenko odstartoval kariéru v hokejové NHL pozoruhodným způsobem, kterým připomíná hvězdy z 10. a 20. let minulého století. Patří k nejlepším střelcům Columbusu a zároveň ani jednou neasistoval.

Gólové sucho není v NHL nikterak výjimečné. Třeba Jakub Voráček zažil v minulém ročníku za Columbus šňůru 30 zápasů bez vstřelené branky. Sbíral jen nahrávky.

Dvaadvacetiletý Marčenko to má v aktuální sezoně přesně naopak. Ve 28 utkáních 13krát skóroval a ani jednou neasistoval.

Je tak prvním hokejistou, který vstoupil do NHL 13 góly, aniž by jedinkrát nahrával, od ročníku 1926/27, kdy na statistiku 13+0 dosáhl obránce Johnny McKinnon.

Rekord drží montrealská legenda Joe Malone, jenž premiérovou sezonu NHL 1917/18 rozjel 16 brankami bez asistence.

Posledním hokejistou slavné ligy, který v jakékoliv fázi kariéry (tedy nejen na jejím začátku) dosáhl alespoň na deset gólů s nulou nahrávek, je pak Normie Himes se zápisem 10+0 z ročníku 1928/29.

Z toho je patrné, že podobné statistiky jsou specialitou hokejového dávnověku. Existuje pro to vysvětlení. Například ve zmíněné sezoně 1926/27 ovládl produktivitu Bill Cook se statistikou 33+4 a víc nahrávek než gólů měl až 32. hráč v pořadí.

Tehdy se totiž ještě neudělovaly druhé asistence a revoluční přihrávka dopředu si teprve probíjela cestu pravidly. Hokejista tak mohl posílat puk spoluhráčům jen do strany nebo dozadu, takže při útočení nezbývalo nic moc jiného než podnikat sólové průniky.

To v roce 2023, kdy hokej překypuje kombinací, je Marčenkův zápis 13+0 zarážející.

"Nevím, čím to je," podotkl mladý forvard v rozhovoru pro ruský web Championat. "Přijde mi, že nahrávám. Ne sice tolik, jak bych chtěl, ale nějaké šance i tak vytvářím. Prostě mám s nahrávkami smůlu. Se spoluhráči už se tomu smějeme."

Marčenko je momentálně nejlepším kanonýrem Columbusu, pokud jde o góly na zápas. Také patří k nejlepším nováčkům ligy a je v širším okruhu adeptů na Calder Trophy.

"Marčenkův střelecký um nás nepřekvapuje," řekl webu The Athletic generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen, který si ruského křídelníka vybral ve druhém kole draftu 2018. "Má 13 gólů ve 28 zápasech, u nováčka je to v téhle lize skvělé tempo. Překvapuje mě ale, že ještě ani jednou neasistoval."

Na farmě v Clevelandu s tím Marčenko neměl problém. V 16 kláních před - dost možná trvalým - přesunem do NHL posbíral 19 bodů včetně 11 nahrávek. Vcelku vyrovnaný počet gólů a asistencí měl i v Petrohradu, odkud po minulé sezoně odešel do zámoří.

"Je to opravdu nepochopitelné, protože Marčenko je všestranný hráč, který dobře vede kotouč," komentoval statistickou anomálii Kekäläinen. "Je soutěživý, tvrdě pracuje a chodí i do míst, kde to bolí."

Není to tedy tak, že by Marčenko jen čekal, až mu parťáci naservírují přihrávku do ideální střelecké pozice.

Mladého Rusa si pochvaluje i trenér Columbusu Brad Larsen. "Jedna z věcí, kterou na něm zbožňuju, je ochota se učit a vášeň pro hru," řekl v podcastu Rothman & Ice. "Když za vámi přijde, pokládá fantastické otázky. Snaží se zlepšovat a víc proniknout do severoamerického stylu hokeje, takže vám dává hodně důvodů k radosti."