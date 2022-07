Historický draft? Čecha srovnávají se superhvězdami, Slovák může být jedničkou

Blíží se draft hokejové NHL, který může být z pohledu střední Evropy přelomový. Velkou šanci na první pětku mají dva Slováci a jeden Čech.

Celkově se v prvním, nejsledovanějším kole může česko-slovenská stopa objevit hned pětkrát.

Server Elite Prospects, který zprůměroval vybrané draftové žebříčky, určil pořadí hráčů takto: 3. Juraj Slafkovský, 4. Šimon Nemec, 5. David Jiříček, 21. Jiří Kulich a 26. Filip Mešár.

Ze Slováků by se v úvodním kole mohl teoreticky ukázat ještě útočník Adam Sýkora, z Čechů obránce Tomáš Hamara a forvard Matyáš Šapovaliv, který si podle webu The Athletic dokáže pokrýt puk lépe než kdokoliv z jeho vrstevníků.

Prakticky však lze počítat se třemi až pěti jmény.

Díky Jiříčkovi a Kulichovi může Česko zažít nejpodařenější draft od roku 2018, kdy prvním kolem prošli Filip Zadina a Martin Kaut.

Největší české žně pak přinesly roky 2002 a 2004 se čtyřmi hokejisty v úvodním kole. V kombinaci se Slovenskem je nejúspěšnější draft 1999 (tři Češi, dva Slováci) a znovu 2004 (čtyři Češi, dva Slováci).

Trojnásobnou česko-slovenskou stopu v elitní pětce však historie nepamatuje. Maximem jsou dva hráči. Naposledy k tomu došlo v roce 2000, kdy třetí skončil Marián Gáborík a čtvrtý Rostislav Klesla.

První kolo letošní dražby talentů začíná v Montrealu v noci na pátek, konkrétně v jednu hodinu ráno českého času. Zbylá kola jsou na programu od 17:00.

Největší českou nadějí je bek Jiříček. Jakub Kindl, který s ním hrál v extraligové Plzni, v něm vidí Aarona Ekblada. Mladíkův agent Allan Walsh zase Sheu Webera. Nezaujatí skauti vytahují srovnání s Alexem Pietrangelem. Ve všech případech jde o zadáky, kteří reprezentovali Kanadu na největších akcích, jako je olympiáda nebo Světový pohár.

Sám Jiříček však žádný herní vzor nemá. "Chci hrát svou vlastní hru, mít svůj styl. Samozřejmě bych mohl zmínit Victora Hedmana nebo Calea Makara, to jsou nejlepší obránci na světě, ale chci být sám sebou," prohlásil v rozhovoru pro stanici TSN.

Sebevědomí mu nechybí. Když dostal otázku, co stojí za jeho skvělou střelou, odpověděl: "Nevím, ale můj golfák možná bude nejtvrdší v celé NHL. Uvidíme."

Střela je Jiříčkovou neoddiskutovatelnou předností. Dále zaujal výškou přes 190 centimetrů a schopností přitvrdit. V draftových žebříčcích se udržel vysoko, přestože kvůli zranění kolena zmeškal velkou část sezony.

Nakonec může být jedničkou mezi obránci, o primát by se měl utkat se Slovákem Nemcem. "Sedm z deseti skautů, které jsme oslovili, řadí výše Nemce, ale víte, jak to je… Stačí, aby jeden klub šel proti proudu a všechno bude jinak. Stává se to," napsal Bob McKenzie z TSN.

Novináři Jiříčka nejčastěji spojují s Philadelphií, která táhne jako pátá. Nejodvážnější tip vyslovil Corey Pronman z The Athletic. Podle jeho zdrojů by si českého zadáka mohlo z druhé pozice stáhnout New Jersey, a to v případě, že Montreal udělá jedničku ze Slafkovského, a ne ze Shanea Wrighta.

Kulicha mělo první kolo minout, ale pak zaujal výkony v extralize za Karlovy Vary a hlavně na mistrovství světa osmnáctek, kde vsítil devět gólů včetně hattricku proti Kanadě.

Novináři českého centra s parádní střelou nejčastěji "posílají" do Washingtonu na dvacátém místě a do Pittsburghu, který si vybírá hned poté. Může ale dojít k překvapení, což na draftu není neobvyklé. Podle nejmenovaného funkcionáře z NHL by Kulich mohl vyletět do elitní desítky.

Z česko-slovenského "balíku" talentů má nejlepší vyhlídky Slovák Slafkovský, který se může stát celkovou jedničkou, přestože většina žebříčků prorokuje prvenství kanadskému centrovi Wrightovi.

Podle pěti z deseti skautů, kterých se ptala TSN, je ale lepší volbou křídelník Slafkovský. Čtyři zvolili Wrighta a jeden amerického centra Logana Cooleyho.