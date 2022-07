"Zapomenutý" český talent okouzluje v zámoří. Klukům z něj padala čelist, líčí kouč

Horko bude i o víkendu, teploty ale už zřejmě nebudou subtropické, maximální teploty v Česku se budou pohybovat na většině území kolem 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být v sobotu až 34 stupňů Celsia. V sobotu se mohou vyskytnout bouřky a přeháňky, neděle bude bez deště. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Výrazně vyšší teploty budou do soboty na východě než západě země, až v neděli by se rozdíly měly vyrovnávat. Ve čtvrtek se v části Čech velmi mírně ochladí, maxima budou dosahovat na 28 až 33 stupňů, současně se ojediněle objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, krupobitím a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. Ve východní polovině země přetrvají subtropické teploty, vyšplhat mohou až k 37 stupňům Celsia. V pátek by bouřky mohly doznívat na severu a severovýchodě země, postupně ale bude převládat skoro jasno až jasno.

Sobota bude zase zamračená, převládat bude oblačno až zataženo, místy se objeví bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 26 až 30 stupňům Celsia, na východě 30 až 34 stupňů. V neděli se nejvyšší denní teploty budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia. Na začátku příštího týdne očekávají meteorologové opět subtropy, teploty se dostanou nad 35 stupňů Celsia.