Pan Nikdo. A hraje skvěle, chválí legenda českého dříče Bruins. Na buly je pátý v NHL

Není vidět ani zdaleka tolik jako Pastrňák, Krejčí a Zacha. I tak je ale Tomáš Nosek důležitou součástí bostonských Bruins. Ve své roli září natolik, že si vysloužil chválu od legendárního trenéra Scottyho Bowmana.

Pokud Boston udrží nastolené tempo, zakončí základní část se 132 body a vyrovná rekord NHL.

Tato jízda nemohla uniknout Bowmanovi, který - dle počtu bodů - koučoval tři nejlepší týmy historie včetně Montrealu ze sezony 1976/77, kterému na 132 bodů stačila o dva zápasy kratší základní část oproti současnosti (čítala 80 duelů).

I tak by vyrovnání bodového rekordu bylo obřím úspěchem. Podle Bowmana na to Boston jednoznačně má.

"Je to strašně nabitý tým," řekl deníku Toronto Sun. "Nestojí jen na jednom nebo dvou hráčích. Dřív to bývalo tak, že pokud za to nevzali (Patrice) Bergeron a (Brad) Marchand, tak se úspěch nedostavil. V téhle sezoně to ale díky ostatním mají lehčí, z čehož profituje celý tým. (David) Pastrňák hraje skvěle, (Charlie) McAvoy hraje skvěle."

Bowman chválil také Pavla Zachu nebo Davida Krejčího a zastavil se i u Noska, na němž demonstroval, že Bruins nestrádají na žádném postu.

"Přivedli kluka, jako je Tomáš Nosek, tak trochu pan Nikdo. A on vyhrává vhazování a je skvělý v oslabení. Opravdu dobrá posila," prohlásil 89letý Kanaďan, který v roli trenéra devětkrát vyhrál Stanley Cup a ještě v minulém ročníku pracoval jako poradce Chicaga.

Při letmém pohledu na statistiky působí 30letý Nosek nenápadně. V 50 zápasech posbíral 12 bodů (5+7), drží si svůj standard.

Jako čtvrtý centr na ledě v průměru tráví něco málo přes 12 minut za zápas. V oslabení je však spolu s Charliem Coylem nejvytěžovanějším útočníkem týmu, oba mají v této situaci icetime kolem dvou a půl minuty.

Největší Noskovou specialitou jsou ovšem vhazování, kde drží procentuální úspěšnost 59,3, což ho řadí mezi nejlepší hokejisty v soutěži.

Konkrétně jsou v rozjetém ročníku lepší jen Jonathan Toews (63,3), parťák Bergeron (60,2), Michael McLeod (60,2) a Jamie Benn (59,9).

Jedničkou Bostonu je tedy stále Bergeron, který si bere na starost zhruba 40 procent všech vhazování týmu, ale Nosek ho alespoň v úspěšnosti nahání. "Na buly je strašně dobrý," vyzdvihl Čecha trenér Bruins Jim Montgomery.

Zbylí dva obvyklí centři Bostonu si vedou o poznání hůř - Krejčí jen lehce přesahuje 49procentní úspěšnost a Coyle je na čísle 52,5. Zacha, jenž občas sklouzne z levého křídla do středu útoku, pak vyhrává jen asi 41 procent buly.

Skvělá Noskova čísla nejsou překvapivá. Pardubický odchovanec patří ke specialistům na vhazování už delší dobu.

Momentálně má za celou kariéru v NHL procentuální úspěšnost 54,3, v historické tabulce Čechů je tak na třetím místě za Bobbym Holíkem (56,2) a Vladimírem Sobotkou (55,4).

I díky tomu se o práci ve slavné lize bát nemusí. Otázkou je, zda vydrží v Bostonu. Po sezoně mu totiž končí dvouletá smlouva s roční gáží 1,75 milionu dolarů a může se stát volným hráčem bez omezení.

Web The Athletic psal v únoru o tom, že Nosek v klubu kvůli napjatému platovému stropu pravděpodobně nezůstane.