Promiňte, šéfe. Největšího konkurenta Bostonu zasáhla pohroma, smutnil i Nečas

Hokejová Carolina, kterou mnozí experti vidí jako největšího konkurenta Bostonu v boji o letošní Stanley Cup, vstřebává tvrdou ránu. Pro zbytek sezony přišla kvůli vážnému zranění o hvězdného křídelníka Andreje Svečnikova.

Před uzávěrkou přestupů zkraje března přivedl generální manažer Caroliny Don Waddell ofenzivního beka Shaynea Gostisbehera a nepříliš výrazného útočníka Jesseho Puljujärviho.

Usiloval také o prvotřídního střelce Tima Meiera, ale toho mu vyfouklo New Jersey.

Kdyby se ovšem mohl vrátit v čase, zřejmě by do přetahované o Meiera či jinou útočnou hvězdu vložil víc úsilí. Po zraněném Svečnikovovi totiž v sestavě vznikla díra, kterou nemá kdo zaplnit. Nedlouho před play off je to hotová pohroma. Jako kdyby Boston přišel o Brada Marchanda.

Dvaadvacetiletý Svečnikov si v utkání na konci minulého týdne přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni a ve čtvrtek podstoupí operaci s očekáváním, že stihne start příští sezony. Ta stávající pro něj definitivně skončila.

"Promiňte, Done," omlouval se Waddellovi. Vážné zranění ho psychicky zdeptalo.

"Řekl jsem mu, ať se neomlouvá a že je mi ho líto," prozradil manažer. "Však víte, co do hokeje dává. Do tréninkového kempu přišel jako náš nejlépe připravený hráč."

V 64 zápasech základní části pak ruský křídelník posbíral 55 bodů (23+32) a spolu s Martinem Nečasem a Sebastianem Ahem táhl ofenzivu mužstva. Dokonce poprvé v životě nastoupil v Utkání hvězd NHL.

"Samozřejmě je mi hrozně líto, že už si s námi v téhle sezoně nemůže zahrát," prohlásil o parťákovi Nečas. "Byl z toho špatný, já to mám stejně. Všem nám ho je líto, protože to není zrovna nejlepší zranění a rekonvalescence nejspíš zabere dost času."

Už v lednu Carolina přišla o veterána Maxe Paciorettyho, který si po pouhých pěti zápasech, v nichž třikrát skóroval, obnovil zranění achilovky. Teď vypadl další rozdílový forvard. "Není to žádná sranda, ale nic s tím neuděláme," posteskl si manažer Wadell. "Musíme přijít na to, jak si poradit bez něj."

Trenér mužstva Rod Brind'Amour zatím díru po Svečnikovovi vedle Aha a Setha Jarvise zaplňuje Puljujärvim, který však v rozjeté sezoně vykazuje oproti Rusovi jen čtvrtinovou produktivitu.

Z toho je patrné, že Carolina má problém. S 96 body je stále druhým nejlepším týmem soutěže a prakticky jistě postoupí do play off, ale její akcie poklesly. Ještě před týdnem jí web The Athletic předpovídal 13procentní šanci na Stanley Cup, druhou nejvyšší v NHL. "Jestli někdo dokáže zastavit Boston, tak Carolina," stálo v textu.

V minulé základní části byla Carolina doslova strašákem Bruins. Porazila je ve všech třech střetnutích s pozoruhodným skóre 16:1 a pozdější sérii prvního kola vyřazovacích bojů ovládla 4:3.

V aktuální sezoně je to na výhry 1:1. Po vypadnutí Svečnikova však šance Caroliny na Stanleyův pohár poklesla podle Athleticu na sedm procent, tedy skoro o polovinu. To Boston zůstal víceméně na svém, s 31 procenty je favoritem číslo jedna.