Víc než Gretzkyho rekordy. Guru draftových loterií přihrál týmu další superhvězdu

Aby neúspěšné kluby NHL s výhledem na letní dražbu talentů naschvál nepádily za posledním místem, existuje takzvaná draftová loterie. Všichni, kterým uniklo play off, mají šanci. Jeden muž, útočník Taylor Hall, je však v táboře šťastných výherců tak často, že tím teď baví všechny nezaujaté fanoušky. V noci na středu slavil coby člen New Jersey Devils.

Letošní draftovou loterii s největším očekáváním sledovali zástupci Colorada. Díky Ottawě, která skončila poslední a od níž před rokem a půl získali volbu v prvním kole draftu, měli skoro pětinovou šanci, že v červnu budou vybírat jako první a ukořistí nejlepšího mladíka.

Jenže kvůli nepříznivé číselné kombinaci na vylosovaných míčcích spadli na čtvrtou příčku.

Loterii vyhrálo se šancí 11,5 procenta New Jersey, třetí nejhorší tým základní části. Jedničku draftu bude mít podruhé v historii. A zároveň podruhé za poslední tři roky.

Jako by do kabiny Ďáblů přivál štěstí křídelník Taylor Hall, který je v táboře výherců popáté během své devítileté profesionální kariéry. "O Gretzkyho 92 gólech nebo Sittlerových 10 bodech v jednom zápase se mluví jako o rekordech, které už možná nikdo nepřekoná. Ale vyhrát pět draftových loterií během prvních devíti let v lize? Tenhle rekord zůstane navěky," vtipkoval 27letý Kanaďan na Twitteru.

A jelikož se v roce 2010 sám stal jedničkou draftu, lze jeho neuvěřitelný výčet s trochou benevolence rozšířit na šest výher za deset let. Pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde, je mizivá.

Hall nejdřív v Edmontonu zažil, jak jeho klub vybírá z první pozice Ryana Nugenta-Hopkinse, Naila Jakupova a Connora McDavida. Rok po výměně do New Jersey pak vítal nejvýše draftovaného Nica Hischiera.

Svým šéfům dělá radost i na ledě. Letos sice kvůli zraněnému kolenu zmeškal většinu základní části, ale před rokem mužstvo dovedl do play off a zdvihl prestižní Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.

Po příští sezoně mu ovšem vyprší kontrakt a může poprvé v životě okusit volný trh. V takovém případě by New Jersey ztratilo svoji hvězdu bez náhrady. Proto se před časem spekulovalo o její výměně. "Já jsem ale Taylorovi říkal, že pravděpodobnost něčeho takového je nižší než nula," prohlásil generální manažer Devils Ray Shero. "Samozřejmě jsme ho vyměnit nechtěli. Vždyť je to guru draftových loterií!"

Zkušený funkcionář měl skvělou náladu. Díky prvnímu tahu při dražbě talentů přivede do kabiny další hvězdu. Tou pravděpodobně bude americký centr Jack Hughes, jehož někteří označují za generační talent.

"Sleduji Jacka už dlouho," řekl Shero. "Znám jeho rodiče. Rozhodně víme, že je to skvělý hokejista. Hraje nesobecky. Všichni vidí, jak neuvěřitelně bruslí a jaké má instinkty. Navíc je stále silnější a silnější."

Bezprostředně po draftové loterii už Hughes oznámil, že by za New Jersey rád hrál. "Bylo by to skvělé místo. Byl bych nadšený," soukal ze sebe.

Raději volil podmiňovací způsob. Je sice velkým favoritem na první příčku, ale neví, jaký plán mají Shero a spol. Můžou překvapit, protože v závěsu za Hughesem stojí finský zázrak Kaapo Kakko, který v domácí lize střílel víc gólů než kdysi stejně starý Aleksander Barkov či Patrik Laine.

Jiné adepty na první dvě místa žádný seriózní žebříček neeviduje. To znamená, že pokud New Jersey ukáže na Hughese, Kakko téměř jistě zakotví v Rangers.

Newyorský tým, v letošní tabulce šestý od konce, je dalším vítězem úterní noci. Na druhou pozici měl šanci 7,8 procenta. Mezi prvními třemi bude táhnout poprvé v historii. "Telefon mi v zadní kapse šíleně drnčí," komentoval radostnou zprávu generální manažer klubu Jeff Gorton. "Ještě jsem se nekoukal, ale dokážu si představit, co mi lidé píší."

Nejvíc ale dílem štěstěny poskočilo Chicago, které má třetí volbu, přestože v základní části bylo až 12. nejhorší.

