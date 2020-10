Po bídě opět s hvězdou draftu. Víc než Česko má ale zazářit Německo i Rakousko

Kolem deseti českých hokejistů může projít nadcházejícím draftem zámořské NHL. Jenže pouze Jan Myšák má v noci na středu šanci na první kolo.

Jestliže Myšák skutečně skončí mezi 31 nejžádanějšími talenty, bohužel nezažije stejný pocit jako Filip Zadina a Martin Kaut před dvěma roky.

Letošní draft, posunutý z července na říjen, proběhne jen virtuálně. Čili žádný příchod na pódium, žádné oblékání dresu nového klubu. "Trošku mě to mrzí," přiznává Myšák v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Do Montrealu (původní místo konání) jsem se chtěl podívat, ale místo toho budu doma."

Oproti zámořským kolegům má nevýhodu v tom, že očekávaná akce nebere na Evropu ohledy. Začíná v jednu hodinu ráno českého času.

Místo spánku tak bude Myšák ponocovat. Musí. Stane se součástí živého vysílání. "V obýváku už jsou připravené kamery," popisuje. "Měli jsme i nějaké zkoušky."

Instrukce dostali všichni hokejisté, kteří mají šanci proniknout do prvního kola. Podle novináře Ryana Kennedyho z časopisu The Hockey News jim NHL dokonce poslala kšiltovky všech týmů. Aby si mohli v pravou chvíli nasadit tu správnou.

"Mně nikdo nic neposílal. Do Česka by to stejně asi jen tak nepřišlo," směje se Myšák, který zkraje stávající sezony pomáhá domovskému Litvínovu, byť kvůli drobnému zranění a týmové karanténě zatím neodehrál jediný ostrý zápas.

Na jakém místě draftu skončí, neřeší. Ani nechce spekulovat, kdo po něm sáhne. Bavil se s většinou klubů, ovšem neprozradí, s kým diskutoval nejčastěji.

Podle serveru Future Considerations mu náleží 16. příčka, ale nikdo jiný takhle optimistický není. Většina žebříčků vidí útočníka na pomezí prvního a druhého kola.

Čechovi pomohlo, že v lednu dal vale Litvínovu a odešel hrát juniorku do kanadského Hamiltonu. Aby měl vyšší čas na ledě a aby ukázal, že v zámořské konkurenci obstojí. "Na reprezentačních akcích jsem viděl, že Kanaďané jsou o dost jinde než my. Většinou nás přejeli. Tak jsem si řekl, že chci hrát v Kanadě a přičuchnout k jejich stylu," líčí Myšák.

Zvykl si rychle. Hned v sedmém klání udivil hattrickem a dvěma asistencemi za jedinou třetinu. Celkově ve 22 zápasech nashromáždil na nováčka skvělých 25 bodů (15+10).

Od skautů si mohl vyslechnout, že skvěle bruslí, střílí a na ledě mu to myslí. V žebříčcích vyskočil nahoru.

Po slabém minulém ročníku, kdy nejžádanější český hráč, brankář Lukáš Pařík, prošel draftem až na 87. příčce, tak Česko znovu může mít zástupce v prvním kole.

Zazáří Rakousko a Německo

Pak ale přijde nevítaná pauza. Podle serveru The Athletic bude o Čechy relativní zájem až v pozdějších kolech, vysílaných ve středu večer českého času. Celkově má přijít na řadu jedenáct jmen. Po Myšákovi mají největší šanci uspět brankář Jan Bednář, útočník Jaromír Pytlík a obránce Michael Krutil, kterým analýza věští třetí kolo.

Celkově si tak Česko tradičně povede hůř než Kanada, Spojené státy, Rusko, Švédsko a Finsko. V úvodním kole navíc může zazářit také Rakousko a především Německo.

Rakouský supertalent Marco Rossi, jemuž v rozvoji pomáhalo Švýcarsko a zámořská juniorka, pravděpodobně zapadne do elitní desítky.

Tim Stützle, který už motá hlavu profesionálům v Německu, možná skončí druhý hned za jasnou jedničkou Alexisem Lafrenierem. Na hraně prvního kola jsou pak Stützleovi krajané John-Jason Peterka a Lukas Reichel, synovec české legendy Roberta Reichla.