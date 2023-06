Českou naději v klubu zbožňují, a možná vymění. Ať jde do Bostonu, zní návrh

Pětadvacetiletý český hokejista Daniel Vladař by mohl odnést přetlak v brankovišti zámořského Calgary.

V posledních dvou letech si Vladař v NHL udělal jméno jako náhradník hvězdného Švéda Jacoba Markströma.

V částech uplynulé základní části dokonce dostával víc prostoru, a to když Markström nemohl najít formu a prohlašoval, že "v hokeji nestojí za nic".

Nakonec Vladař odchytal 27 zápasů s procentuální úspěšností zákroků 89,5. Na první pohled žádná sláva, jenže Markström byl ještě o tři desetiny horší. V trápícím se týmu zářil málokdo.

Důvěru Vladař neztratil. "V mých očích je Dan brankářská jednička budoucnosti," řekl v průběhu ročníku klubový trenér gólmanů Jordan Sigalet.

Konkurence v NHL je však nemilosrdná. Vladař sice místy dokázal předčit aktuální jedničku Markströma, ale na záda už mu dýchá 22letý Američan Dustin Wolf, který si v posledních dvou sezonách zcela podmanil farmářskou AHL.

Jako první na světě získal dvakrát v řadě Aldege Bastien Award pro nejlepšího ligového brankáře a naposledy k tomu díky procentuální úspěšnosti zákroků 93,2 přidal ještě Les Cunningham Award pro nejužitečnějšího hráče. A když dostal pozvánku do NHL, nerozklepal se - v dosud jediném startu pochytal všechny střely až na jednu.

Nový generální manažer Calgary Craig Conroy, který nedávno nahradil svého dosavadního šéfa Brada Trelivinga, ví, že už nemá smysl "schovávat" Wolfa na farmě.

"Pro mě je to příjemný problém, mít tři brankáře, kterým hodně věříme," podotkl manažer. Také ale mluvil o možnosti trejdu a o tom, že Wolf "v určitou chvíli" bude muset do hlavního týmu.

"Všechno, co Conroy řekl, vede k tomu, že musejí vyměnit Vladaře," rozebíral pak situaci bývalý gólman a nyní analytik webu Daily Faceoff Mike McKenna. "Je to brankář, kterému se hodně věří, a to i v Calgary. Vladaře vážně zbožňují a mají za to, že v něm vězí velký potenciál. Wolf je ale už podruhé brankářem roku v AHL a ve dvojici s Markströmem by se mi líbil."

Vladař bude v příštích dvou letech zabírat pod platovým stropem jen 2,2 milionu dolarů, skoro o čtyři miliony méně než Markström. A výměna relativně levného hráče je vždycky snadnější.

Také Pat Steinberg ze Sportsnet si myslí, že Vladař by se mohl v tomto létě stěhovat ve prospěch Wolfa. Osobně by ale počkal a nechal chytat všechny tři, dokud se neukáže, že mladý Američan na NHL opravdu má.

Výhodou je, že Calgary disponuje farmou ve stejném městě a dokonce ve stejné hale. Wolf by tak v případě častého pendlování mezi týmy nemusel dlouze cestovat.

Brankářskou situaci momentálně řeší vícero klubů včetně Bostonu, kde kvůli napjatému platovému stropu vyvstává otázka, zda zůstane Linus Ullmark i Jeremy Swayman. "Pokud Ullmarka vymění a bude třeba zkušený brankář, vzal bych zpátky Vladaře," navrhl massachusettský novinář Mark Allred a poukázal na Čechovu poměrně skromnou smlouvu.

Právě z Bostonu Vladař do Calgary odešel, stál volbu ve třetím kole draftu.