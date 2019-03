Místo Pastrňáka září Krejčí. Vzkříšením umlčel kritiky a zacelil největší kaz Bostonu

před 2 hodinami

Podle trendu, v němž starší hokejisté v NHL těžko drží krok s novou generací, by měl sbírat stále méně bodů. Centr Bostonu David Krejčí však ve 32 letech prožívá renesanci a má našlápnuto k nejproduktivnější sezoně kariéry.

"Kdybychom v posledních letech dostali niklák za každý tweet 'zbavte se Krejčího', byli bychom všichni bohatí," píše deník Boston Herald v narážce na nevalnou popularitu českého centra u zlomku bostonských fanoušků. Ti ho v létě dokonce naváděli, aby požádal o výměnu.

"Tomuhle vůbec nevěnuju pozornost," řekl Krejčí k dění na Twitteru. "Nemyslím si, že v kabině jsem nedoceněný. A na tom jediném mi záleží."

Zkušený tvůrce hry čelil v posledních letech z některých stran výtkám, že za průměrný roční plat 7,25 milionu dolarů neodvádí patřičné výkony. Nyní drtivá většina kritiků mlčí.

Bostonští Bruins nedávno uchvátili 19zápasovou bodovou sérií a aktuálně jsou druhým nejlepším týmem Východní konference, přestože nastupují bez Davida Pastrňáka a před časem jim měsíc chyběl Patrice Bergeron. Jedním z důvodů, proč zraněními sužovaný tým zůstává ve špičce, je Krejčí.

V případě nutnosti zaskočí 32letý útočník v elitní lajně, jinak výtečně vede tu druhou. V období po Pastrňákově zranění je díky bilanci 7+10 ze 13 duelů mezi deseti nejproduktivnějšími hráči soutěže.

Co je možná ještě překvapivější, dříve "křehký" Krejčí v probíhající sezoně jako jediný z mužstva nezmeškal žádný zápas. A pokud mu vydrží forma, bude atakovat 73 bodů, tedy své deset let staré maximum v NHL. Takovou renesanci nikdo nečekal.

"V první řadě je zdravý, a to celý rok," vysvětluje si vzkříšení českého centra trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Dále bych řekl, že jak stárnete, více dbáte na přípravu. Nevím, jestli změnil jídelníček nebo prostě ví, co musí každý den dělat, aby podával vyrovnané výkony. Letos navíc dostal velkou šanci. Když šel do první lajny, narostlo mu sebevědomí, a tak ví, že pořád dokáže hrát stejně dobře jako dřív. Ukázal to trenérům, spoluhráčům, celému světu."

Ale je tu ještě jiný pohled. Krejčí tvrdí, že v kariéře mu částečně pomáhají děti - tříletá Elina a nedávno narozený syn. "Změní vás, trávíte hodně času doma a nemáte čas podnikat venku různé šílenosti," podotýká útočník. "Díky tomu ušetříte nějakou energii."

Kromě šťastnějšího prostředí doma těší Krejčího také klubová kabina, kam před uzávěrkou přestupů přibyli kvalitní útočníci Marcus Johansson a Charlie Coyle. Kouč Cassidy má rázem víc variant, jak poskládat nebezpečný útok.

V případě, že marodka zeje prázdnotou, jsou ideálními parťáky českého centra mladík Jake DeBrusk a právě Johansson.

Otázkou je, co nastane po návratu Pastrňáka. Ten v únoru po večeři se sponzory upadl a zranil si palec na levé ruce tak nešťastně, že musel na operaci. Už bruslí, ale není jasné, kdy nastoupí. A kde.

Přirozenou variantou je návrat do elitní lajny k Bergeronovi a Bradu Marchandovi, kde teď krouží Danton Heinen. Spojení DeBrusk - Krejčí - Pastrňák ovšem také nezní špatně.

"Záleží na načasování," okomentoval své plány Cassidy. "Pokud zbyde čas před koncem základní části, dali bychom ho (Pastrňáka) ke Krejčímu, protože jsme je hrát spolu moc neviděli, a Johanssona do třetí lajny ke Coyleovi, což by bylo zajímavé sledovat. Pokud se David kvůli případné prodlevě vrátí až na play off, tak by mohl jít rovnou do prvního útoku, protože tam měl největší úspěch."

Tak či onak se zdá, že Boston především díky Krejčímu setřásl největší problém z minulého roku, kdy de facto spoléhal na jedinou formaci. A vypadl ve druhém kole play off.