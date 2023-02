"Předčil očekávání." Českého nováčka Bostonu srovnávají s hvězdou, ale hrozí mu trejd

Soukromý dopravce RegioJet chystá i na letošní letní sezonu provoz turistických vlaků do Chorvatska, v nejbližších týdnech začne prodávat jízdenky. Proti loňsku se snažil vylepšit provozní koncept, aby se minimalizovala zpoždění. Soupravy budou mít v koncových stanicích víc času na obrat a zároveň na činnosti související s údržbou, úklidem či naskladněním občerstvení, uvedla v tiskové zprávě manažerka mezinárodních projektů Tereza Ptáčková.

Vlaky v létě přepraví okolo 100 000 cestujících. Kapacita patnáctivozové soupravy je 550 cestujících, ceny jízdenek zatím dopravce nezveřejnil.

Vlak bude letos jezdit od 16. června do 30. září třikrát týdně, loni jezdil v červenci a v srpnu denně. Navazovat na něj budou autobusy z Ogulinu a Rijeky do přímořských letovisek. Z Prahy bude vlak vyjíždět v úterý, v pátek a v neděli okolo 17:00, do Rijeky přijede v 10:40. Zpět se vlak vydá v pondělí, ve středu a v sobotu ve 14:55, do Prahy přijede okolo 10:00. Do konce června bude vlak jezdit přes Havlíčkův Brod, od července už přes Pardubice. Letošní novinkou je nová zastávka ve Slovinsku v Celje.